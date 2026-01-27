Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi cao kỷ lục, đạt ngưỡng 81.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Ngày 27-1, giá heo hơi tiếp tục tăng trên cả 3 miền và lập đỉnh mới với 81.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 78.000-81.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực cũng như cả nước được ghi nhận tại Tuyên Quang sau khi tăng 2.000 đồng/kg và tại Bắc Ninh, Hải Phòng sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ cùng đạt mức 80.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua). Trong khi đó, Lai Châu là địa phương có giá heo hơi ở mức thấp nhất khu vực với 78.000 đồng/kg.

gia-heo-hoi-cao-ky-luc-dat-nguong-81000-dongkg.jpg
Ngày 27-1, giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới với 81.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Còn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay được thu mua ở mức 75.000-79.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá và Nghệ An là 2 địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Huế và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng tăng mạnh đến 2.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 77.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai duy trì giá 75.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay cũng tăng 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa giá thu mua heo hơi tại khu vực này lên 75.000-78.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đồng Nai, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 78.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, heo hơi tại An Giang và Cà Mau đạt 75.000 đồng/kg.

Tương tự, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ lần lượt đạt 77.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Tây Ninh và Đồng Tháp, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang ở mức 76.000 đồng/kg, Vĩnh Long giữ giá 75.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, giá heo hơi đang tăng nhanh trên phạm vi cả nước do nguồn cung có dấu hiệu thiếu hụt, trong khi nhu cầu tiêu thụ, chế biến và tích trữ thực phẩm của người dân tăng mạnh khi Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Diễn biến này không chỉ tác động trực tiếp tới chi tiêu của các hộ gia đình mà còn đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trong dịp cao điểm cuối năm.

