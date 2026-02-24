Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

“Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng

XUÂN THỨC
(GLO)- Phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc được xem là “thủ phủ mai vàng” của tỉnh Gia Lai. Trong vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026, các làng mai thuộc 2 địa phương này đạt doanh thu 140,6 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 5 làng mai của phường An Nhơn Đông đạt doanh thu 51,2 tỷ đồng. Phường An Nhơn Bắc dẫn đầu với 89,4 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với vụ mai Tết năm trước.

Có được kết quả này là nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc tạo mặt bằng rộng rãi, nâng cấp và mở rộng đường giao thông, giúp xe tải và container có thể vào tận vườn vận chuyển mai đi tiêu thụ khắp cả nước.

glo-mai-vang-2.jpg
Điểm bán mai vàng dọc QL1A, phường An Nhơn Đông. Ảnh: Xuân Thức

Ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - cho biết: Dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt lũ lịch sử từ ngày 18–20/11/2025, nhưng số lượng mai xuất bán vẫn đạt 40.025 chậu. Từ ngày 20 tháng Chạp, thị trường mai xuân bắt đầu khởi sắc; thương lái từ miền Bắc, miền Nam và khu vực Tây Nguyên đổ về đặt mua sôi động.

glo-mai-vang-1.jpg
Sau Tết, các nhà vườn xả cành, thay đất cho cây mai. Ảnh: Xuân Thức

Trong khi đó, ông Đinh Thanh Trình, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc thì chia sẻ: Dù gặp không ít khó khăn nhưng doanh thu năm nay vẫn vượt xa mong đợi. Tổng lượng mai tiêu thụ đạt khoảng 113.000 chậu, giá bán bình quân 800.000 đồng/chậu, tăng khoảng 200.000 đồng so với năm trước. Nhìn chung, bà con trồng mai đều phấn khởi trước một mùa Tết thắng lợi.

Sau Tết, các nhà vườn đang tập trung thay đất, bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc cây, kỳ vọng vụ hoa Tết năm tới sẽ tiếp tục bội thu.

Giữ hồn Tết từ những làng hoa.

E-magazine Giữ hồn Tết từ những làng hoa

(GLO)- Giữa những đổi thay của thời tiết và thị trường, các làng hoa vẫn âm thầm giữ nghề, giữ đất, để mỗi độ Tết về, ruộng vườn lại bừng sắc. Từ những luống hoa quê nhà, hồn Tết được gìn giữ và lan tỏa theo cách rất đỗi dung dị.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

Kinh tế

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

Kinh tế

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Kinh tế

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null