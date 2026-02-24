“Thủ phủ mai vàng” ở Gia Lai đạt doanh thu hơn 140 tỷ đồng

(GLO)- Phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc được xem là “thủ phủ mai vàng” của tỉnh Gia Lai. Trong vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026, các làng mai thuộc 2 địa phương này đạt doanh thu 140,6 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 5 làng mai của phường An Nhơn Đông đạt doanh thu 51,2 tỷ đồng. Phường An Nhơn Bắc dẫn đầu với 89,4 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với vụ mai Tết năm trước.

Có được kết quả này là nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc tạo mặt bằng rộng rãi, nâng cấp và mở rộng đường giao thông, giúp xe tải và container có thể vào tận vườn vận chuyển mai đi tiêu thụ khắp cả nước.

Điểm bán mai vàng dọc QL1A, phường An Nhơn Đông. Ảnh: Xuân Thức

Ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - cho biết: Dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt lũ lịch sử từ ngày 18–20/11/2025, nhưng số lượng mai xuất bán vẫn đạt 40.025 chậu. Từ ngày 20 tháng Chạp, thị trường mai xuân bắt đầu khởi sắc; thương lái từ miền Bắc, miền Nam và khu vực Tây Nguyên đổ về đặt mua sôi động.

Sau Tết, các nhà vườn xả cành, thay đất cho cây mai. Ảnh: Xuân Thức

Trong khi đó, ông Đinh Thanh Trình, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc thì chia sẻ: Dù gặp không ít khó khăn nhưng doanh thu năm nay vẫn vượt xa mong đợi. Tổng lượng mai tiêu thụ đạt khoảng 113.000 chậu, giá bán bình quân 800.000 đồng/chậu, tăng khoảng 200.000 đồng so với năm trước. Nhìn chung, bà con trồng mai đều phấn khởi trước một mùa Tết thắng lợi.

Sau Tết, các nhà vườn đang tập trung thay đất, bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc cây, kỳ vọng vụ hoa Tết năm tới sẽ tiếp tục bội thu.