Cà phê giảm nhẹ, về mức 89.500-90.500 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Hôm nay (17-3), cà phê trong nước giảm nhẹ 200 đồng/kg, đưa giá giao dịch về mức 89.500-90.500 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng được thu mua ở mức 90.300 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 89.500 đồng/kg.

Ngày 17-3, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng được thu mua ở mức 90.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Mức giá cà phê nội địa hiện thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng, khi thị trường cà phê trong nước chịu áp lực giảm mạnh từ diễn biến của thị trường thế giới.

Trên thị trường cà phê thế giới, ở sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 317 USD/tấn, xuống còn 3.455 USD/tấn; giao tháng 7-2026 cũng giảm 307 USD/tấn, xuống mức 3.372 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 8,2 US cent/pound, xuống còn 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 9,1 US cent/pound, còn 279,4 US cent/pound.

