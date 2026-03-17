Cà phê giảm nhẹ, về mức 89.500-90.500 đồng/kg

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 89.500 đồng/kg.

Ngày 17-3, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng được thu mua ở mức 90.300 đồng/kg.

Mức giá cà phê nội địa hiện thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng, khi thị trường cà phê trong nước chịu áp lực giảm mạnh từ diễn biến của thị trường thế giới.

Trên thị trường cà phê thế giới, ở sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 317 USD/tấn, xuống còn 3.455 USD/tấn; giao tháng 7-2026 cũng giảm 307 USD/tấn, xuống mức 3.372 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 8,2 US cent/pound, xuống còn 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 9,1 US cent/pound, còn 279,4 US cent/pound.