Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp trồng ngô nếp tươi, ngô ngọt tươi xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 11-6, Hội Nông dân xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp trồng ngô nếp tươi, ngô ngọt tươi.

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Đại diện Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Miền Trung-Tây Nguyên tặng giống ngô TBM18 cho các thành viên Tổ hội. Ảnh: ĐVCC

Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng ngô nếp tươi, ngô ngọt tươi xã Ia Tul gồm 10 thành viên. Ông Kpă Sôm được bầu làm tổ trưởng.

Mục tiêu của mô hình là liên kết các hộ dân trồng ngô nếp, ngô ngọt trong xã để cùng nhau chia sẻ kỹ thuật canh tác; hỗ trợ cây giống và phân bón. Đặc biệt, mô hình hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm “ngô nếp tươi Ia Tul”, “ngô ngọt tươi Ia Tul” thành sản phẩm OCOP.

Tại buổi ra mắt, đại diện Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Miền Trung-Tây Nguyên đã tặng 10 kg giống ngô nếp TBM18 cho các thành viên Tổ hội; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô nếp, ngô ngọt cho hội viên nông dân trong xã.