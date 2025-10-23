Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

20 học viên Bộ Quốc phòng Lào hoàn thành khóa tập huấn về nông nghiệp tại Binh đoàn 15

THANH QUÝ
VĂN ĐÀN
(GLO)- Sáng 22-10, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị bàn giao đoàn học viên Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hoàn thành chương trình tập huấn về lĩnh vực nông nghiệp năm 2025 tại Trường Cao đẳng nghề số 21.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng của Binh đoàn; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề số 21.

Về phía Bộ Quốc phòng Lào có Trung úy Phết Sạ Vẳn Chăn Thạ Vông-Trợ lý Ban chuyên gia, Học viên Cục Đối ngoại; Trung tá Vô Lạ Chít Khô Tạ-Trưởng đoàn học viên cùng 20 cán bộ tham gia khóa tập huấn.

hoi-nghi-ban-giao-doan-hoc-vien-bo-quoc-phong-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-hoan-thanh-chuong-trinh-tap-huan-ve-linh-vuc-nong-nghiep.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Đàn

Khóa tập huấn được tổ chức trong 2 tháng (từ ngày 22-8 đến 20-10-2025) với 11 chuyên đề đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lương thực, cây công nghiệp; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản nước ngọt; lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp…

Chương trình đào tạo được tổ chức khoa học, chặt chẽ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, gắn với tham quan thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên hoàn thành chương trình. Các học viên đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của Binh đoàn 15 và nhà trường về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, môi trường học tập và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao.

thuong-ta-dao-hung-manh-pho-chanh-van-phong-binh-doan-15-va-trung-uy-phet-sa-van-chan-tha-vong-tro-ly-ban-chuyen-gia-hoc-vien-cuc-doi-ngoai-lao-trao-bien-ban-ban-giao.jpg
Thượng tá Đào Hùng Mạnh-Phó Chánh Văn phòng Binh đoàn 15 (bên phải) và Trung úy Phết Sạ Vẳn Chăn Thạ Vông-Trợ lý Ban chuyên gia, Học viên Cục Đối ngoại Lào trao biên bản bàn giao. Ảnh: Văn Đàn

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Binh đoàn 15 và Trường Cao đẳng nghề số 21 đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Đồng thời, khẳng định kết quả khóa học là nguồn tri thức quý báu, giúp cán bộ Lào nâng cao năng lực chuyên môn, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

