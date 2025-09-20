Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Rơ Lan Lực (làng Tung Breng) chia sẻ: “Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã cho tôi mượn hơn 1 ha đất tái canh cây cao su để trồng lúa. Tôi vừa trồng lúa vừa chăm sóc cao su. Nhiều người dân trong làng cũng được đơn vị cho mượn đất để trồng lúa. Nhờ đó, mọi người chủ động được nguồn lương thực”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 kiểm tra cánh đồng lúa của người dân tại làng Tung Breng, xã Ia Krái. Ảnh: V.H

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nổi bật là việc bám dân, bám địa bàn, vận động bà con đổi mới phương thức canh tác, trồng lúa trên đất tái canh cao su nhằm giúp người dân chủ động lương thực.

Sau thời gian khai thác, cây cao su già cỗi được các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, 74, 75, 715… thanh lý để trồng mới. Trên diện tích này, các đơn vị cho người dân và công nhân mượn đất trồng lúa, đậu, khoai lang. Nhờ đó, Binh đoàn 15 giúp hàng nghìn hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhiều năm nay, gia đình anh Rơ Mah Thức (xã Ia Dơk) được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho mượn đất trồng lúa. Anh cho biết: “Năm trước, tôi mượn 1 ha đất tái canh cao su, thu hoạch 6 tấn lúa. Năm nay, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện, cây lúa đang phát triển tốt. Ngoài cho mượn đất, cán bộ kỹ thuật còn hướng dẫn cách làm đất, bón phân, chăm sóc và thu hoạch”.

Từ năm 2014 đến nay, Binh đoàn 15 đã tái canh các vườn cao su già cỗi, năng suất thấp. Với hơn 1.000 ha đất tái canh, sau khi san ủi, cày xới, các đơn vị cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân mượn trồng lúa, hoa màu, góp phần giải quyết tình trạng thiếu lương thực.

Ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho hay: “Chúng tôi đánh giá rất cao cách làm của Binh đoàn 15. Việc cho dân mượn đất trồng lúa không chỉ giúp bà con chủ động lương thực mà còn tiếp cận phương thức canh tác mới. Nhờ đó, đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định giúp những gì dân cần, làm những việc có ý nghĩa. Cho dân mượn đất tái canh trồng lúa là cách làm hiệu quả, giúp bà con có lương thực và động viên họ nâng cao ý thức bảo vệ vườn cao su tái canh”.