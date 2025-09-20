Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Rơ Lan Lực (làng Tung Breng) chia sẻ: “Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã cho tôi mượn hơn 1 ha đất tái canh cây cao su để trồng lúa. Tôi vừa trồng lúa vừa chăm sóc cao su. Nhiều người dân trong làng cũng được đơn vị cho mượn đất để trồng lúa. Nhờ đó, mọi người chủ động được nguồn lương thực”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 kiểm tra cánh đồng lúa của người dân tại làng Tung Breng, xã Ia Krái. Ảnh: V.H
Lãnh đạo Binh đoàn 15 kiểm tra cánh đồng lúa của người dân tại làng Tung Breng, xã Ia Krái. Ảnh: V.H

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nổi bật là việc bám dân, bám địa bàn, vận động bà con đổi mới phương thức canh tác, trồng lúa trên đất tái canh cao su nhằm giúp người dân chủ động lương thực.

Sau thời gian khai thác, cây cao su già cỗi được các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, 74, 75, 715… thanh lý để trồng mới. Trên diện tích này, các đơn vị cho người dân và công nhân mượn đất trồng lúa, đậu, khoai lang. Nhờ đó, Binh đoàn 15 giúp hàng nghìn hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhiều năm nay, gia đình anh Rơ Mah Thức (xã Ia Dơk) được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho mượn đất trồng lúa. Anh cho biết: “Năm trước, tôi mượn 1 ha đất tái canh cao su, thu hoạch 6 tấn lúa. Năm nay, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện, cây lúa đang phát triển tốt. Ngoài cho mượn đất, cán bộ kỹ thuật còn hướng dẫn cách làm đất, bón phân, chăm sóc và thu hoạch”.

Từ năm 2014 đến nay, Binh đoàn 15 đã tái canh các vườn cao su già cỗi, năng suất thấp. Với hơn 1.000 ha đất tái canh, sau khi san ủi, cày xới, các đơn vị cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân mượn trồng lúa, hoa màu, góp phần giải quyết tình trạng thiếu lương thực.

Ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch UBND xã Ia Krái-cho hay: “Chúng tôi đánh giá rất cao cách làm của Binh đoàn 15. Việc cho dân mượn đất trồng lúa không chỉ giúp bà con chủ động lương thực mà còn tiếp cận phương thức canh tác mới. Nhờ đó, đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định giúp những gì dân cần, làm những việc có ý nghĩa. Cho dân mượn đất tái canh trồng lúa là cách làm hiệu quả, giúp bà con có lương thực và động viên họ nâng cao ý thức bảo vệ vườn cao su tái canh”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

null