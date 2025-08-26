Danh mục
Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo

Năm nay bước qua tuổi 70, từng làm cán bộ xã hơn 30 năm và già làng gần 10 năm, ông Rơ Châm Chích (làng Ben, xã Ia Chia) không ngờ rằng người dân xã mình lại có một nhà rông văn hóa đẹp, hiện đại như hôm nay.

Ông chia sẻ: “Người dân xã mình biết ơn Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, có lẽ người dân còn lâu mới có ngôi nhà rông đẹp như thế”.

anh-bs.jpg
Công ty 715 (thuộc Binh đoàn 15) hỗ trợ xây dựng nhà mới cho hộ ông Siu Blơi (xã Ia Krái). Ảnh: V.H

Công trình nhà rông văn hóa xã Ia Chia có kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng, do Binh đoàn 15 xây tặng chính quyền và nhân dân xã. Đây là 1 trong 4 nhà rông văn hóa được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng tại tỉnh, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Tại làng Chư Kó (xã Ia Púch) cũng có nhiều câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, đùm bọc từ mô hình “Cặp hộ gắn kết”. Năm 2023, gia đình anh Lò Văn Quế (dân tộc Mường, thợ khai thác mủ cao su), kết nghĩa với gia đình anh Siu Ghin (dân tộc Jrai). Từ đó, 2 gia đình không chỉ giúp nhau khai thác mủ cao su mà còn hỗ trợ nhau trong mùa màng và các công việc phát triển kinh tế gia đình.

Anh Lò Văn Quế cho hay: “Khi đã gắn kết, 2 gia đình coi nhau như anh em ruột thịt, nhà ai có việc thì đến giúp đỡ. Gia đình tôi từ Thanh Hóa vào lập nghiệp, chưa quen phong tục tập quán, được gia đình anh Siu Ghin hướng dẫn rất nhiều. Hai gia đình thường xuyên động viên nhau chăm lo sản xuất, vượt qua ốm đau, hoạn nạn để vươn lên trong cuộc sống”.

1-1.jpg
Các đơn vị tổ chức ký kết "gắn kết hộ". Ảnh: V.H

Mô hình “Cặp hộ gắn kết” ra đời dựa trên tình hình an ninh chính trị, phong tục tập quán và đời sống kinh tế - xã hội tại các địa phương, đặc biệt sau 2 cuộc bạo loạn tháng 2-2001 và tháng 4-2004 ở Tây Nguyên.

Năm 2006, Binh đoàn 15 chỉ đạo Công ty 74 triển khai điểm mô hình với 30 cặp hộ đầu tiên. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng trong toàn Binh đoàn với hơn 4.300 cặp hộ.

Chung sức vì đời sống người dân vùng biên

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 - cho biết: “Để xây dựng đơn vị dân vận tốt, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Chúng tôi chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động; đồng thời cụ thể hóa bằng các biện pháp thiết thực để tổ chức công tác dân vận hiệu quả ở các cấp”.

Hiện nay, Binh đoàn 15 tham gia củng cố hệ thống chính trị ở 31 xã, phường, 197 chi bộ và 85 tổ chức chính trị - xã hội khác; bố trí 67 cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ chức địa phương.

2-2656.jpg
Các cặp hộ gắn kết cùng nhau gói bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: V.H

Hằng năm, Binh đoàn còn kết hợp phong trào thi đua của đơn vị với phong trào: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong 5 năm qua, đơn vị huy động gần 250 nghìn ngày công lao động giúp các thôn, làng dọn vệ sinh, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh; phát quang hơn 600 km đường tuần tra biên giới; trồng hơn 40.000 cây xanh và cây ăn trái các loại.

Binh đoàn hỗ trợ các công trình dân vận với tổng kinh phí 12,73 tỷ đồng; đầu tư sửa chữa, làm mới 165,3 km đường giao thông và 85 cầu trị giá gần 120 tỷ đồng...

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 - cho biết: “Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều mô hình Dân vận khéo thiết thực, hiệu quả, được Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai các cách làm dân vận mới nhằm chăm lo đời sống nhân dân và hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới”.

