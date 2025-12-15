Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

z7328200186305-b07613a94431b02fe8b0106cf5102a6e.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã sử dụng hình thức sân khấu hóa thông qua biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm để tuyên truyền pháp luật.

z7328200410462-4d91525d2d619fca3d3f170877963090-5855.jpg
Người dân tham gia mini game nhận quà tại chương trình với nội dung hỏi - đáp về kiến thức về pháp luật. Ảnh: Anh Tuấn

Người dân địa phương hào hứng tham gia mini game nhận quà tại chương trình với nội dung hỏi - đáp về các kiến thức xoay quanh nội dung các Luật: Nghĩa vụ quân sự, An ninh mạng, Hôn nhân và gia đình, Biển Việt Nam, Bảo vệ môi trường; tuyên truyền về chống khai thác IUU…

tuyen-truyen-phap-luat-va-tang-qua-cho-hoc-sinh-vuot-kho-tai-xa-phu-my-dong.jpg
Ban tổ chức tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 30 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, gia đình có con em đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông. Tổng giá trị của các suất quà là 25 triệu đồng.

Được biết, ngày 18-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Ia Mơ.

