Hơn 200 ngư dân và sinh viên tham gia phiên tòa giả định về chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 28-11, Báo Công lý, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân khu vực 1 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham dự phiên tòa có hơn 200 ngư dân (ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông) và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Công Cường

Phiên tòa mô phỏng hành vi của Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền khi tổ chức đưa 6 ngư dân sang vùng biển Campuchia khai thác thủy sản trái phép bằng cặp tàu BĐ 0056-TS và BĐ 0057-TS.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã xóa số hiệu tàu và tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình đem cất giấu. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU, vi phạm điểm c khoản 2 Điều 348 và điểm e khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phiên tòa giả định là cách làm trực quan, sinh động, góp phần thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU; đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

Phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hơn các quy định, nhận diện hành vi vi phạm và chế tài liên quan đến phòng-chống khai thác IUU; từ đó, nâng cao ý thức chấp hành, chung tay xây dựng nghề cá phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu gỡ “thẻ vàng” IUU và phục vụ tốt đợt kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Thanh tra EC tại Việt Nam.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho ngư dân khó khăn trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.