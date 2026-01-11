Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ giữa tháng 12-2025, Công an xã Đak Đoa bắt đầu ứng dụng trợ lý AI mang tên thượng úy “Phương Hằng” trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trên địa bàn. Với hình thức thể hiện gần gũi, dễ nghe, các thông tin chính thống được chuyển tải ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với người dân.

Cách tuyên truyền thông qua trợ lý AI với hình ảnh, trang phục Công an của các đơn vị đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút sự quan tâm và đồng thuận của người dân. Ảnh chụp từ Facebook.

Đại úy Trần Đình Tôn-Tổ phó Tổ An ninh, kiêm quản trị viên mô hình tuyên truyền qua mạng xã hội “Hệ thống kênh thông tin về ANTT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội” của Công an xã Đak Đoa, cho biết trợ lý AI Phương Hằng đang được sử dụng như một kênh truyền tải thông tin gần gũi, dễ nghe, phù hợp với người dân địa bàn cơ sở.

“Đơn vị chủ động lựa chọn nội dung cần tuyên truyền, còn thượng úy “Phương Hằng” chịu trách nhiệm diễn đạt nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm. Mọi thông tin trước khi phát đi đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật và sát thực tế địa bàn” - Đại úy Trần Đình Tôn nói.

Tương tự, gần đây, công tác thông tin, tuyên truyền về ANTT và các quy định pháp luật của Công an xã Canh Vinh không chỉ dừng lại ở những dòng thông báo ngắn gọn. Đơn vị đã ứng dụng trợ lý ảo với hình ảnh chiến sĩ Công an xã - trợ lý AI “Trung úy Canh Vinh 247” để truyền tải các thông báo, quy định pháp luật ngắn gọn, trực quan, dễ nghe, dễ nhớ.

Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo “vui Tết không pháo nổ”, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp dịp cuối năm, tuân thủ các quy định của pháp luật… Qua đó, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Admin của Công an xã Đak Đoa chuẩn bị phần nội dung cho thượng úy “Phương Hằng” thể hiện trên trang fanpage của Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Không đứng ngoài xu thế, trang Facebook “Tuổi trẻ CSGT Gia Lai” do Phòng CSGT (Công an tỉnh) quản lý cũng cho thấy sự đổi mới rõ nét trong công tác tuyên truyền khi ứng dụng trợ lý AI để chuyển tải sinh động các thông tin về trật tự ATGT và các quy định, hướng dẫn cụ thể của Luật Trật tự ATGT đường bộ.

Các bản tin, tiểu phẩm ngắn do AI thể hiện, như nội dung nhắc nhở người dân khi bán xe cần đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi để tránh vi phạm ngoài ý muốn. Nhờ hình thức thể hiện trực quan, nội dung này đã thu hút hơn 5.800 lượt thích, hơn 600 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), việc ứng dụng trợ lý AI giúp các bản tin về trật tự ATGT được thể hiện sinh động, dễ theo dõi trên không gian mạng; thông tin, quy định pháp luật được truyền tải ngắn gọn, trực quan, gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống hằng ngày.

“Cách làm này giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về ATGT nói riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung và cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân” - Thượng tá Lê Hồng Phương cho biết.

Việc Công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ chủ động đổi mới công tác tuyên truyền đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Trên fanpage Công an xã Đak Đoa, nhiều ý kiến đánh giá nội dung tuyên truyền sáng tạo, thiết thực; trong khi đó, trên fanpage “Tuổi trẻ CSGT Gia Lai”, có bình luận cho rằng “admin sáng tạo quá, giúp tiếp cận được nhiều thông tin”, thể hiện sự đồng thuận rõ nét từ người theo dõi.

Có thể nói, chủ trương ứng dụng trợ lý AI trong công tác tuyên truyền pháp luật của Công an tỉnh không chỉ bắt nhịp yêu cầu chuyển đổi số, mà còn xuất phát từ nhu cầu tiếp cận thông tin thực tiễn của người dân ở cơ sở. Thông qua các bản tin ANTT ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được chuyển tải kịp thời, tự nhiên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa vi phạm và giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.