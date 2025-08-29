Quy Nhơn Bắc: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm mại dâm, mua bán người

Tại Hội nghị, Công an phường đã thông tin về tình hình, thực trạng của tội phạm và tệ nạn mại dâm, mua bán người, nhất là các thủ đoạn tinh vi qua không gian mạng; nguyên nhân, tác hại, hậu quả của tội phạm và tệ nạn mại dâm, mua bán người đối với sức khỏe, đạo đức xã hội.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Cùng với đó là các quy định xử phạt của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến an ninh trật tự và các nghị định của Chính phủ có liên quan đến việc kinh doanh có điều kiện; phổ biến các điều luật của Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan đến tội phạm mại dâm, mua bán người và các thông tư, nghị định luật xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đúng các thủ tục hành chính, hoạt động kinh doanh lành mạnh, nâng cao trách nhiệm phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội...

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường về công tác phòng-chống ma túy, mua bán người; thực hiện kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, mua bán người, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Dịp này, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã hướng dẫn đại diện các cơ sở viết cam kết về việc không để hoạt động mại dâm, mua bán người và các hoạt động vi phạm pháp luật khác diễn ra tại cơ sở.