Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Linh hoạt theo tuyến, giờ và đối tượng

Ghi nhận những ngày đầu năm 2026 cho thấy, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát linh hoạt theo từng tuyến, từng khung giờ, bám sát đặc điểm địa bàn; tập trung xử lý các nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT tại khu vực đông dân cư, tuyến nội thành, nông thôn và các tuyến qua điểm du lịch, vui chơi.

Cảnh sát giao thông sử dụng các thiết bị nghiệp vụ nhằm kiểm tra và xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: K.A

Tại tuyến QL 1, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, công tác kiểm tra, xử lý được triển khai nghiêm ngặt, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) bố trí nhiều tổ công tác, kết hợp linh hoạt giữa tuần tra công khai và hóa trang, đồng thời sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống giám sát giao thông để phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá khổ.

Đơn cử, lúc 9 giờ 26 phút ngày 3-1, tại Km 1215+800 QL 1 (xã Tuy Phước), thông qua thiết bị giám sát, tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện một ô tô con lưu thông trong khu đông dân cư với tốc độ 69 km/giờ, vượt quá giới hạn cho phép là 60 km/giờ. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, kiểm tra và lập biên bản xử lý theo quy định.

Cũng trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác tiếp tục phát hiện và xử lý một trường hợp ô tô đỗ xe ngược chiều lưu thông trên cầu đường, hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, gây cản trở giao thông. Với lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã tạm giữ đăng ký xe để xử lý theo quy định.

Theo trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, việc bố trí các tổ công tác được thực hiện linh hoạt, bám sát tình hình thực tế từng tuyến. “Chúng tôi chủ động khảo sát, nắm chắc đặc điểm toàn tuyến, xác định các điểm phức tạp để tổ chức tuần tra phù hợp, không để xảy ra khoảng trống trong bảo đảm ATGT” - Trung tá Tô Hồng Phúc cho biết.

Trong khi đó, với địa bàn trải rộng, nhiều đoạn đèo dốc, đường hẹp, lưu lượng xe tải, xe chở nông sản, vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm dễ phát sinh TNGT như chạy quá tốc độ, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết đơn vị xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát theo đặc thù từng tuyến, bố trí lực lượng tại các đoạn dốc dài, khúc cua hẹp, khu vực giáp ranh và các khung giờ phương tiện hoạt động cao điểm nhằm bảo đảm ATGT.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh còn tăng cường kiểm tra xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, quá khổ trên tất cả các tuyến, nhất là tại khu vực vận chuyển vật liệu xây dựng, mỏ khoáng sản, bến bãi và địa bàn giáp ranh.

Nâng hiệu quả bảo đảm ATGT

Thực tế cho thấy, việc tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 698 vụ TNGT, làm chết 501 người, bị thương 439 người. So với năm 2024, TNGT giảm trên cả ba tiêu chí, cho thấy những chuyển biến tích cực bước đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Cảnh sát giao thông kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm. Ảnh: K.A

Kết quả này gắn liền với chủ trương tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trọng tâm, thay vì dàn trải lực lượng. Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục xác định 6 nhóm hành vi vi phạm trọng điểm trong công tác tuần tra, kiểm soát gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều; điều khiển phương tiện thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; lái xe sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; vi phạm trật tự ATGT liên quan đến học sinh, sinh viên.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT, việc tập trung xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là chủ trương xuyên suốt, được triển khai thường xuyên, liên tục với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

“Mục tiêu không chỉ xử lý vi phạm mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông để tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với thực tiễn” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phòng CSGT chỉ đạo các đội, trạm tăng cường phối hợp với Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nhất là trong các đợt cao điểm đầu năm và tại các địa bàn phức tạp.

Việc kết hợp hài hòa giữa xử lý và tuyên truyền được xác định là giải pháp căn cơ nhằm duy trì trật tự ATGT, tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.