Gia Lai: Kiểm soát giao thông từ cơ sở, kéo giảm nguy cơ tai nạn

(GLO)- Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Tết và lễ hội xuân 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín trên mọi tuyến đường.

Việc phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường, mở rộng kiểm soát đến tận thôn xóm nhằm phát hiện, xử lý vi phạm từ cơ sở, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Mở rộng phạm vi kiểm soát

Ngày 27-12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm tra, kiểm soát trật tự ATGT trên một số tuyến đường nội thị.

Qua kiểm tra, tại km 1139+600 đường Trường Chinh, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp điều khiển ô tô chuyển hướng nhưng không bật đèn tín hiệu báo rẽ và ghi nhận 2 trường hợp điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái.

Lực lượng CSGT vừa kiểm tra vừa nhắc nhở người dân trang bị đủ thiết bị cho phương tiện để đảm bảo tham gia giao thông an toàn. Ảnh: K.A

Làm việc với tổ công tác, ông N.Q.V. (xã Hoài Ân) thừa nhận hành vi vi phạm. Ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng còn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn để người vi phạm nhận thức rõ nguy cơ mất ATGT từ những lỗi khi tham gia giao thông.

Tiếp đó, tại phường Bồng Sơn, một tổ công tác khác của Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp với Công an phường Bồng Sơn tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường đô thị, tập trung vào khung giờ chiều tối - thời điểm nguy cơ vi phạm gia tăng.

Cụ thể, lúc 16 giờ 19 phút ngày 27-12, tại đường Lê Lợi, tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên một trường hợp điều khiển xe mô tô và phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,122 mg/lít khí thở.

Trung tá Lê Thị Thanh Hải - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: Việc phối hợp với Công an xã, phường giúp đơn vị kiểm soát toàn diện địa bàn, không bỏ sót các tuyến đường nhỏ, khu dân cư, thôn xóm.

“Tùy từng thời điểm và địa bàn, chúng tôi linh hoạt triển khai các chuyên đề phù hợp; đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn” - Trung tá Hải nói.

Trong khi đó, trên các tuyến quốc lộ 25, 14 và địa bàn một số xã như Chư Sê, Phú Thiện, Ayun Pa… Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) triển khai nhiều tổ công tác theo hướng bám tuyến, bám thời điểm, bám địa bàn cơ sở.

Theo đó, đơn vị phối hợp với Công an các xã tổ chức các đợt kiểm soát chuyên đề, tập trung vào các hành vi vi phạm phổ biến như: sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1- cho hay: Việc phối hợp với Công an cấp xã giúp đơn vị nắm chắc đặc điểm giao thông từng khu vực, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

“Khi có sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng tại chỗ, hiệu quả kiểm soát giao thông trên tuyến được nâng lên rõ rệt, nhất là trong việc kéo giảm các hành vi vi phạm dẫn đến nguy cơ tai nạn” - Trung tá Sáng chia sẻ.

Phối hợp chặt chẽ, xử lý vi phạm từ sớm

Xác định cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp lễ, Tết và mùa lễ hội xuân 2026 là đợt ra quân tổng lực, đòi hỏi sự chủ động, liên tục và quyết liệt, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các tuyến, địa bàn, không để phát sinh “điểm trống” trong công tác kiểm soát.

Các tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an cơ sở kiểm soát giao thông đến tận thôn, xóm. Ảnh: K.A

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong đợt cao điểm này, các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần. Trọng tâm là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, khu vực nội thị, các tuyến thường xảy ra TNGT; đồng thời mở rộng kiểm soát đến các tuyến liên xã, liên thôn những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

“Quan điểm xuyên suốt của lực lượng CSGT là phát hiện vi phạm đến đâu, xử lý nghiêm đến đó, đúng lỗi, đúng hành vi, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường giúp phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Hiện các đội, trạm CSGT chủ động phân công, bố trí lực lượng phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, duy trì kiểm soát thường xuyên, liên tục, bảo đảm sự hiện diện của lực lượng trên các tuyến, địa bàn vào những thời điểm dễ phát sinh vi phạm.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm đã được ngăn chặn kịp thời ngay từ các tuyến đường liên thôn, khu dân cư, góp phần phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn kết chặt chẽ giữa tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, hướng dẫn đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.