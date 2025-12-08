Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sáng 4-12, chỉ trong 2 giờ đồng hồ, Đại úy Trần Xuân Thu-cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng CSGT, Công an tỉnh), đã trích xuất hình ảnh và xác định thông tin hơn 20 ô tô vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

Các trường hợp này được camera ghi lại tại ngã tư ĐT 638-QL 19C (xã Vân Canh), ngã tư ĐT 640-QL 19 mới (xã Tuy Phước) và trên QL 1D đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông quan sát tình hình giao thông tại các khu vực lắp đặt camera giám sát. Ảnh: N.C

Theo Đại úy Thu, các trường hợp vi phạm đều liên quan đến tốc độ. Hệ thống camera tự động chụp hình phương tiện, biển số, ghi thời điểm chính xác đến từng giây và truyền toàn bộ dữ liệu về trung tâm điều khiển.

Hiện toàn tỉnh có 32 điểm bố trí camera phạt nguội hoạt động 24/24 giờ, trong đó, 16 điểm ở khu vực phía Đông tỉnh giám sát vi phạm về tốc độ và lỗi vượt đèn đỏ, 16 điểm ở phía Tây tỉnh giám sát lỗi vượt đèn đỏ.

Camera được bố trí rộng khắp từ các tuyến nội thị đến quốc lộ, tỉnh lộ. Mỗi ngày, lực lượng CSGT đều theo dõi và trích xuất dữ liệu theo từng cụm được phân công, đảm bảo không để sót lọt vi phạm.

Thời gian qua, hệ thống camera tiếp tục được đầu tư, bổ sung để đáp ứng yêu cầu ghi nhận, trích xuất dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Tháng 10-2025, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị đưa vào sử dụng hệ thống camera xử lý vi phạm tại 4 điểm: Km 9+600 QL 19 mới (xã Tuy Phước); Km 22+100-Km 29+350 ĐT 639 (xã Cát Tiến); nút giao QL 1D-Tây Sơn-Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam); Km 38-Km 40 QL 19 (xã Tây Sơn).

Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và còn bất cập trong tổ chức giao thông nên việc lắp đặt camera giúp mở rộng phạm vi quản lý, tăng hiệu quả xử phạt bằng công nghệ và góp phần kéo giảm tai nạn.

Cán bộ Phòng CSGT trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera để gửi thông báo cho chủ phương tiện, người vi phạm. Ảnh: N.C

Công tác xử lý vi phạm qua camera hiện nay tuân thủ theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, đảm bảo chặt chẽ từ trích xuất dữ liệu, xác định chủ phương tiện đến gửi thông báo và cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT, ứng dụng VNeTraffic để người dân biết và tra cứu.

Trong 11 tháng của năm 2025, lực lượng CSGT đã trích xuất và gửi thông báo 33.341 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 125,6 tỷ đồng. Hầu hết trường hợp vi phạm liên quan đến tốc độ, phổ biến là chạy quá tốc độ từ 5-10 km/giờ và 10-20 km/giờ.

Riêng Phòng CSGT đã tiếp nhận và ra quyết định xử phạt 10.136 trường hợp; trong đó, 10.133 trường hợp được giải quyết qua dịch vụ công với tổng số tiền nộp phạt hơn 41,5 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng Phòng CSGT-cho biết: Mỗi tháng, đơn vị đều có văn bản cảnh báo các trường hợp quá hạn nhưng không nộp phạt. Những phương tiện này sẽ bị chặn đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan đến GPLX.

Hệ thống camera hoạt động liên tục, chính xác, cộng với việc xử lý nghiêm đã tăng tính răn đe, thay đổi ý thức người dân theo hướng tự giác, tôn trọng pháp luật.

Nhiều người dân đánh giá cao hình thức phạt nguội. Ông Trần Quang Tuấn (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Hình thức phạt nguội từ dữ liệu hình ảnh do camera ghi lại bảo đảm khách quan, rõ lỗi, tránh tranh cãi.

Trước đây, tại ngã tư QL 19 mới-ĐT 640, tình trạng vượt đèn đỏ diễn ra thường xuyên, rất nguy hiểm. Từ khi có camera phạt nguội và áp dụng Nghị định 168, tình trạng này hầu như không còn, kể cả xe máy”.

Ông Nguyễn Văn Chiến-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-nhận định, hệ thống camera đã hỗ trợ hiệu quả trong phát hiện, xử lý vi phạm, điều hành giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn ở cả 3 tiêu chí so với năm 2024. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phù hợp xu hướng quản lý hiện đại và chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.