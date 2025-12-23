Khởi tố 3 đối tượng trong vụ án mạng ở quán nhậu trên đường Hùng Vương

(GLO)- Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở quán nhậu nằm trên đường Hùng Vương (tổ 3, phường Diên Hồng).

Trong số này có 2 anh em ruột là Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc, trú tại làng Jút 1, xã Ia Hrung) và em trai Phan Văn Hòa (SN 2001, tên thường gọi Trúc Hòa).

Đối tượng còn lại là Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Hội Phú). Cả 3 đối tượng đều bị khởi tố về hành vi giết người.

Hòa (trái) cùng Thuận đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Rạng sáng 17-12, Hòa cùng Kỳ Anh ngồi nhậu ở quán tại ngã tư đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ. Lúc đi vào nhà vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán nhậu.

Trong khi cãi cọ, Hòa đã dùng tay đánh vào mặt của anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku) là quản lý quán nhậu. Lúc này, anh H. cùng bạn bè có mặt tại đây đã xông vào đánh lại Hòa.

Bị đánh, Hòa bảo với Kỳ Anh dùng xe máy chở về nhà, nói với Thuận về sự việc trên. Sau đó, Kỳ Anh tiếp tục chở theo anh em Hòa, Thuận mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu, rồi xông vào khu vực quầy chém nhiều người tại đây.

Cơ quan Công an đưa các đối tượng đi tìm lại hung khí gây án đã ném tại khu vực cầu Phan Đình Phùng. Ảnh: Văn Ngọc

Hậu quả khiến anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong; anh H. cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú tại phường Pleiku) và T.T.L. (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) bị thương.

Sau khi gây án, trưa 17-12, cả 3 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kỳ Anh dù không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân, song cơ quan Công an xác định đối tượng đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hòa, Thuận. Kỳ Anh không can ngăn mà còn có hành vi dùng xe chở đi, chở về và cùng chuẩn bị hung khí để các đối tượng gây án.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý điều tra theo thẩm quyền.