Gia Lai: Khởi tố đối tượng dùng dao đâm thủng tim đối thủ

(GLO)- Chiều 12-12, Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Đức Văn (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Mang Yang) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Văn và anh C.T.L. (SN 1989, trú tại tổ 4, xã Đak Đoa) có mâu thuẫn từ trước. Tối 1-12, anh L. ngồi nhậu ở quán B.H. tại tổ 3, xã Mang Yang cùng 6 người bạn và gọi Văn tới để hẹn gặp nói chuyện.

Đối tượng Văn đã bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Thấy vậy, Văn cùng 2 người bạn đi taxi đến quán. Trước khi đi, đối tượng đã cầm theo 1 con dao nhỏ bỏ vào túi quần để phòng thân.

Đến nơi, Văn cùng bạn ngồi nhậu ở một bàn riêng. Lúc này, anh L. đã qua bàn của Văn để nói chuyện rồi bất ngờ đánh Văn. Được mọi người can ngăn, anh L. đi về bàn của mình.

Bực tức vì bị anh L. đánh, Văn tiếp tục gọi anh L. sang bàn mình nói chuyện. Khi anh L. đi tới, Văn đứng dậy, bất ngờ rút dao trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực của anh L. gây thương tích.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với vết thương thủng tim gây chèn ép tim cấp. May mắn nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

Sau khi gây án, Văn đã đến cơ quan Công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.