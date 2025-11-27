Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cả giận mất khôn

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tự Nhiên (SN 1976, phường Hoài Nhơn) phạm tội “Giết người” với tình tiết “có tính chất côn đồ” vào ngày 25-11-2025 là minh chứng cho hậu quả khôn lường của việc thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận.

Bị cáo Nguyễn Tự Nhiên (SN 1976, phường Hoài Nhơn) tại phiên toà sơ thẩm ngày 25-11. Ảnh: K.A

Tối 13-4-2025, sau khi uống rượu bia, Nhiên đi ngang nhà em vợ ở khu phố 5, phường Bồng Sơn và thấy em vợ cùng một số người, trong đó có ông N.T.P. (SN 1972), đang ngồi nhậu.

Trong lúc trò chuyện, Nhiên trách không được rủ nhậu, nhưng sau đó, ông P kiểm tra điện thoại Nhiên và thấy có cuộc gọi nhỡ của mọi người, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Bực tức, Nhiên về nhà lấy dao quay lại thách thức. Dù được mọi người can ngăn, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Ông P. ném lon bia trúng mũi khiến Nhiên chảy máu. Trong cơn nóng giận, Nhiên dùng ống nhựa đánh ông P, còn ông P. dùng ghế nhựa đánh lại. Khi xô xát lên đến đỉnh điểm, Nhiên lấy con dao để ở hàng rào và đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực, sườn và bụng giết chết ông P.

Tại tòa, Hội đồng xét xử dành thời gian phân tích kỹ lưỡng hành vi của bị cáo. Ông Nguyễn Phương Trà, kiểm sát viên giữ quyền công tố, cho rằng dù nạn nhân có lỗi trước, nhưng việc bị cáo chủ động chuẩn bị dao cho thấy ý thức sử dụng bạo lực ngay từ đầu. Hơn thế nữa hành động đâm nhiều nhát vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Chủ tọa phiên tòa cũng nhấn mạnh: “Sức khỏe và tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều phải xử lý nghiêm minh. Vì vậy, bị cáo cần chịu mức án nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội trong thời gian dài, vừa để răn đe, vừa giáo dục cá nhân và phòng ngừa chung cho cộng đồng”. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nhiên bản án nghiêm khắc-19 năm tù.

Trước đó, TAND tỉnh cũng xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” với các tình tiết “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Khoảng 17 giờ ngày 18-1-2025, sau khi uống rượu, Nghĩa tham gia nhóm đánh bạc rồi xảy ra xô xát với H.V.H. (SN 1989, xã Ia Sao) do nghi ngờ nạn nhân “ăn gian”. Bực tức, Nghĩa nhặt một cục bê tông nặng khoảng 0,5 kg, đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu H, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%.

Tại tòa, Nghĩa khai do nóng giận. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của Nghĩa không phải bộc phát nhất thời mà thể hiện bản chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Dù vừa chấp hành xong án phạt tù và chưa được xóa án tích, bị cáo không chọn đối thoại hay giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh, mà dùng bạo lực để hành xử, gây hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân và làm mất ANTT tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Thượng tôn pháp luật, tránh bi kịch

Bộ luật Hình sự năm 2025 quy định tội giết người thuộc nhóm tội danh có khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc, có thể áp dụng mức tù chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp tăng nặng.

Cơ quan tiến hành tố tụng đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Duy (sinh năm 2001, phường An Khê) phạm tội giết người. Ảnh: ĐVCC

Theo Viện KSND tỉnh, trong giai đoạn từ 15/11/2024 - 14/11/2025, ngành Kiểm sát đã kiểm sát khởi tố 867 vụ với 1.890 bị can phạm các tội xâm phạm trật tự xã hội; riêng tội giết người ghi nhận 56 vụ/91 bị can, còn tội cố ý gây thương tích xảy ra 179 vụ với 341 bị can.

Theo Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Trung Hưng, trong quá trình xử lý các vụ án xâm hại sức khỏe, cơ quan tố tụng luôn đánh giá toàn diện hành vi theo đúng quy định pháp luật. Dù nạn nhân may mắn không tử vong, nhưng nếu hành vi của đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cơ quan tố tụng kiên quyết truy tố đúng tội danh.

“Việc sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp và hướng vào những vùng trọng yếu như đầu, ngực, bụng… cùng với ý thức chủ quan nhằm tước đoạt mạng sống người khác là căn cứ để xác định hành vi mang bản chất của tội giết người”, ông Hưng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc CA tỉnh-cho rằng, dù số vụ xâm phạm tính mạng, sức khỏe có xu hướng giảm, nhưng diễn biến loại tội phạm này vẫn phức tạp và khó lường.

“Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng lại xảy ra ngay trong gia đình hoặc giữa những người quen biết, bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng bùng phát đột ngột. Nguyên nhân sâu xa vẫn là sự thiếu kiềm chế, để cảm xúc lấn át lý trí và sử dụng bạo lực như một cách giải quyết bất đồng”-Thiếu tướng Lê Quang Nhân phân tích.

Có thể nói, tính mạng và sức khỏe con người là vô giá, không ai được phép xâm phạm và sự nóng giận, bốc đồng có thể khiến những xung đột nhỏ biến thành án mạng. Do đó, mỗi người dân cần tuân thủ pháp luật, học cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại hoặc nhờ cơ quan chức năng, tránh những hành vi để lại hậu quả nghiêm trọng, không thể cứu vãn.