Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Chiều 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Đỉnh (SN 1989, trú tại xã Chư Pưh) và Trần Anh Thiện (SN 2000, trú tại xã Ia Hrú) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Thiện có dấu hiệu phạm tội liên quan đến ma túy.

Khoảng 11 giờ ngày 3-1, Công an xã Ia Hrú phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện Thiện đang đứng tại cây xăng dầu thuộc thôn Plei Dư (xã Ia Hrú) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Đỉnh (trái) và Thiện bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Trưởng

Lực lượng Công an phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng cất giấu 1 gói nilon và 4 đoạn ống nhựa được hàn 2 đầu bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Thiện khai nhận đã mua số ma túy trên của Đỉnh để về sử dụng. Từ nguồn thông tin này, lực lượng Công an đã tiến hành truy xét nhanh để bắt giữ Đỉnh vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỉnh, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng thừa nhận là ma túy đá. Đỉnh khai đã mua toàn bộ số ma túy trên về để bán kiếm lời. Được biết, Đỉnh đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.