Gia Lai: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà

(GLO)- Ngày 1-1, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Ia Krái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Phước Hiệp (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Ia Krái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác rà soát các đối tượng liên quan đến ma túy, Công an xã Ia Krái phát hiện Hiệp có dấu hiệu khả nghi. Đây là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hiệp đã bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Ngày 22-12-2025, các trinh sát của Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an xã Ia Krái) đã bất ngờ kiểm tra Hiệp khi đối tượng đang ở nhà riêng.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Hiệp đang tàng trữ 3 ống nhựa được hàn kín 2 đầu chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Công an xã Ia Krái đã gửi tang vật giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh). Qua đó, xác định số tang vật thu giữ là ma túy đá có trọng lượng 0,447 g.

Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận đã mua số ma túy trên của Rơ Châm Tuyn (SN 2003, trú tại làng Châm, xã Ia Grai) để về sử dụng. Công an xã Ia Krái đã trao đổi thông tin với Công an xã Ia Grai để tiến hành bắt giữ đối tượng Tuyn.