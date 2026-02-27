Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công an xã Tuy Phước Đông bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

QUÝ HIỀN

(GLO)- Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Đăng Khoa (SN 1995, trú phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, biệt danh “Bò Sữa”) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý cư trú, lực lượng Công an xã Tuy Phước Đông phát hiện một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại địa phương, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng lai lịch bất minh, thường xuyên có biểu hiện mất kiểm soát hành vi, nghi do sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

glo-doi-tuong-khoa.jpg
Đối tượng Trần Đăng Khoa bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra, đối tượng quanh co, khai báo gian dối về nhân thân nhằm che giấu tung tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã xác định Trần Đăng Khoa là đối tượng đang bị truy nã, có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều địa phương, Khoa vừa đến xã Tuy Phước Đông.

Trong quá trình lập biên bản, đối tượng có biểu hiện chống đối, kích động. Lực lượng Công an xã đã kịp thời khống chế, bảo đảm an toàn, đồng thời đưa đối tượng đi kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Hiện Công an xã Tuy Phước Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Trần Đăng Khoa cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

