Lật tẩy thủ đoạn "phù phép" mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1991, trú tại phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ở tại phường Pleiku) về hành vi lừa dối khách hàng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hải cấu kết với 1 đối tượng tên Nam cùng ở tỉnh Đồng Nai, chưa xác định nhân thân, lai lịch. Nam có nhiệm vụ dò tìm thông tin, liên lạc của những người có nhu cầu mua mật ong rừng thông qua mạng xã hội.

Đối tượng Hải đã biến mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang. Ảnh: Gia Bảo

Sau đó, đối tượng gọi điện cho khách hàng, dùng thủ đoạn giả vờ quen biết để tạo niềm tin, dẫn dắt, dụ dỗ khách hàng mua mật ong rừng với giá thấp hơn giá thị trường. Khi khách hàng đồng ý, Nam chuyển thông tin trên cho Hải gọi điện rồi trực tiếp giao mật ong cho khách.

Thực tế đây là mật ong do Hải mua của các cơ sở nuôi ong trên địa bàn với giá rẻ, song tự quảng cáo lừa dối là mật ong rừng Kbang để bán cao hơn gấp nhiều lần giá gốc. Với thủ đoạn trên, trong ngày 29 và 31-1-2026, Hải đã lừa bán 26 lít mật ong cho 3 người tại Gia Lai.

Tang vật là mật ong nuôi được thu giữ của đối tượng Hải. Ảnh: Gia Bảo

Qua nguồn tin từ người dân, ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Pleiku bắt giữ Hải cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã dùng thủ đoạn trên để làm ăn cùng với Nam từ năm 2023. Hải mua mật ong nuôi có giá 80-100 nghìn đồng/lít và bán với giá 600-800 nghìn đồng với mác mật ong rừng. Số tiền thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng với thủ đoạn trên, liên hệ đơn vị để trình báo, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; liên hệ điều tra viên Bùi Quốc Hùng, số điện thoại: 0989.576.779).