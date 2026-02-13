Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lật tẩy thủ đoạn "phù phép" mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1991, trú tại phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ở tại phường Pleiku) về hành vi lừa dối khách hàng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Hải cấu kết với 1 đối tượng tên Nam cùng ở tỉnh Đồng Nai, chưa xác định nhân thân, lai lịch. Nam có nhiệm vụ dò tìm thông tin, liên lạc của những người có nhu cầu mua mật ong rừng thông qua mạng xã hội.

doi-tuong-hai-da-dung-thu-doan-phu-phep-bien-mat-ong-nuoi-thanh-mat-ong-rung-kbang-anh-gia-bao.jpg
Đối tượng Hải đã biến mật ong nuôi thành mật ong rừng Kbang. Ảnh: Gia Bảo

Sau đó, đối tượng gọi điện cho khách hàng, dùng thủ đoạn giả vờ quen biết để tạo niềm tin, dẫn dắt, dụ dỗ khách hàng mua mật ong rừng với giá thấp hơn giá thị trường. Khi khách hàng đồng ý, Nam chuyển thông tin trên cho Hải gọi điện rồi trực tiếp giao mật ong cho khách.

Thực tế đây là mật ong do Hải mua của các cơ sở nuôi ong trên địa bàn với giá rẻ, song tự quảng cáo lừa dối là mật ong rừng Kbang để bán cao hơn gấp nhiều lần giá gốc. Với thủ đoạn trên, trong ngày 29 và 31-1-2026, Hải đã lừa bán 26 lít mật ong cho 3 người tại Gia Lai.

tang-vat-la-mat-ong-nuoi-duoc-thu-giu-cua-doi-tuong-hai-anh-gia-bao.jpg
Tang vật là mật ong nuôi được thu giữ của đối tượng Hải. Ảnh: Gia Bảo

Qua nguồn tin từ người dân, ngày 31-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Pleiku bắt giữ Hải cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận đã dùng thủ đoạn trên để làm ăn cùng với Nam từ năm 2023. Hải mua mật ong nuôi có giá 80-100 nghìn đồng/lít và bán với giá 600-800 nghìn đồng với mác mật ong rừng. Số tiền thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng với thủ đoạn trên, liên hệ đơn vị để trình báo, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; liên hệ điều tra viên Bùi Quốc Hùng, số điện thoại: 0989.576.779).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

Tin tức

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chân dung “bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Quá khứ "bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Tin tức

(GLO)- 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đã bị tóm gọn. Lực lượng Công an đã làm rõ quá khứ “bất hảo” của 2 tên cướp táo tợn này.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null