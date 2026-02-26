Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công an xã Phù Mỹ Nam vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 25-2, Công an xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Tiến Sĩ (SN 1993, trú tại xã Phù Mỹ Nam) bị truy nã đặc biệt về tội “Cố ý gây thương tích” ra đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-2-2025, Nguyễn Tiến Sĩ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Sĩ đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 3-2-2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Tiến Sĩ.

glo-dau-thu.jpg

Xác định đối tượng có thể liên lạc với gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã Phù Mỹ Nam đã phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở kiên trì bám địa bàn, gặp gỡ người thân để tuyên truyền về chính sách khoan hồng của pháp luật. Qua vận động, Nguyễn Tiến Sĩ đã tự nguyện đến trụ sở Công an xã trình diện.

Tại cơ quan Công an, Sĩ khai nhận: Sau khi gây án, đối tượng đã lẩn trốn tại nhiều địa phương. Được sự động viên của gia đình và lực lượng chức năng, Sĩ nhận thức hành vi sai trái và quyết định đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện Công an xã Phù Mỹ Nam đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo quy định của pháp luật.

