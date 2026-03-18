Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, chiều 26-8-2025, sau khi uống rượu và hát karaoke tại một quán ở xã Đak Pơ, giữa Tâm và anh L.V.H. (SN 1992, cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, cả hai cùng một số người đến quán cháo trên đường Trần Phú (xã Đak Pơ) ăn uống thì tiếp tục cãi vã.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Trong lúc xô xát, anh H. dùng tô cháo ném về phía Tâm nhưng không trúng. Bực tức, Tâm rút con dao mang theo trong người đuổi theo anh H. ra ngoài đường, đâm 2 nhát khiến nạn nhân ngã xuống mặt đường.

Không dừng lại, Tâm tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người nạn nhân. Dù có người chạy đến can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục tấn công rồi mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào sáng 27-8-2025. Sau khi gây án, Tâm đến Công an xã Đak Pơ đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Mặc dù nguyên nhân vụ việc có phần lỗi từ phía bị hại nhưng bị cáo đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Khi nạn nhân bỏ chạy, bị cáo vẫn truy đuổi; khi nạn nhân ngã xuống đường vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

Bị cáo Tâm khai nhận hành vi tại phiên toà. Ảnh: N.L

Kết quả giám định xác định con dao bị cáo sử dụng là dao găm, thuộc Phụ lục 3 “Danh mục vũ khí thô sơ” ban hành kèm Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nên được xác định là vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” thuộc trường hợp làm chết người theo điểm c khoản 2 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng theo điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, sau khi gây án đã ra đầu thú; gia đình bị cáo hỗ trợ 10 triệu đồng khắc phục một phần hậu quả và người bị hại cũng có một phần lỗi nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.