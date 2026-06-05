Ngăn ngừa thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Trước tình hình vi phạm, tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên có chiều hướng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp công an các xã, phường và đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa.

Trong đó, chú trọng rà soát để giáo dục, răn đe kịp thời, ngăn chặn các nguy cơ ngay tại địa bàn cơ sở.

Tăng cường răn đe, giáo dục

Ngày 27-5, Công an xã Bình Khê phối hợp Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuyên truyền, giáo dục cá biệt đối với 7 thanh thiếu niên, học sinh thường xuyên vi phạm giao thông trên địa bàn, với các lỗi thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô...

Cá biệt có trường hợp còn tụ tập, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Bình Khê phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh) giáo dục các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: N.C

Trung tá Trần Ngọc Vinh - Trưởng Công an xã Bình Khê - cho biết, từ tháng 5-2025 đến nay, qua công tác rà soát thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn, Công an xã phối hợp lực lượng CSGT gọi hỏi, răn đe 30 trường hợp thường xuyên vi phạm giao thông.

Trước đó, vào đầu tháng 5-2025, đơn vị cũng phối hợp làm việc, nhắc nhở 17 trường hợp học sinh các trường THCS Tây Giang, THCS Tây Thuận (xã Bình Khê) liên quan đến hành vi độ chế xe đạp điện.

Qua công tác giáo dục, tuyên truyền, hầu hết các trường hợp đã nhận thức được hành vi, cam kết chấp hành quy định pháp luật về giao thông, an ninh trật tự. Lực lượng Công an cũng đề nghị gia đình quản lý, giám sát con em, đặc biệt là trong dịp hè.

Ông Nguyễn Văn H. (cha của em N.V.T., SN 2009, xã Bình Khê) chia sẻ: “Vừa qua gia đình chỉ nghĩ đơn giản cho cháu sử dụng xe máy để thuận tiện đi lại, chưa ý thức được mức độ nguy hiểm. Sau khi cán bộ công an giảng giải, tôi hiểu rõ quy định, cam kết không để cháu điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi”.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Rà soát, lập danh sách thanh thiếu niên để giáo dục, răn đe là một trong những biện pháp đơn vị đang triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh nhằm kiềm chế, kéo giảm vi phạm và TNGT trong lứa tuổi này.

Bên cạnh đó lực lượng phối hợp điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn để đưa ra biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương và từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, quản lý các em cũng còn có sự phối hợp của nhà trường, gia đình và địa phương.

Kiểm tra, xử lý xe độ chế

Hơn 1.300 học sinh vi phạm giao thông Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ TNGT liên quan lứa tuổi học sinh (chiếm gần 24% tổng số vụ), làm chết 34 em, 27 em bị thương. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.316 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, đáng chú ý là tình trạng điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX; chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Thời gian gần đây còn nổi lên tình trạng học sinh THCS sử dụng xe điện độ chế, làm tăng nguy cơ TNGT.

Đối với vấn nạn học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế, từ giữa tháng 4-2026 đến nay, Phòng CSGT cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý trên toàn tỉnh, qua đó phát hiện, buộc khôi phục nguyên trạng hàng trăm phương tiện độ bình ắc quy, thay đổi kết cấu.

Tại xã Vạn Đức, trong vòng 2 tuần gần đây, Công an xã phối hợp Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT) và 4 trường tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, cho ký cam kết đối với hơn 2.000 học sinh.

Bên cạnh đó, lập biên bản, yêu cầu trả về nguyên trạng đối với hơn 10 trường hợp xe điện độ chế; mời làm việc và cho ký cam kết với 26 tiệm sửa xe máy, xe đạp trên địa bàn.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Quy Nhơn tuyên truyền, nhắc nhở thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ở địa bàn phía Tây tỉnh, để ngăn chặn tận gốc tình trạng xe điện độ chế, Công an các xã, phường đã lập danh sách, làm việc với từng cửa hàng, tiệm sửa xe các loại, yêu cầu không độ chế, thay đổi kết cấu xe điện và các loại phương tiện.

Qua đó nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh để cùng chung tay đẩy lùi xe điện độ chế. Ông Nguyễn Thanh Hoàng - chủ cửa hàng xe điện ở thôn 3 (xã Kon Gang) cho biết: “Một số trường hợp học sinh tự mua thiết bị trên mạng rồi mang tới cửa hàng mượn dụng cụ để độ chế nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi cũng khuyên các cháu từ bỏ ý định vì độ xe là vi phạm pháp luật và gây nhiều rủi ro, nguy hiểm”.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GĐ&ĐT - cho biết, trước khi kết thúc năm học 2025 - 2026, Sở yêu cầu các trường chú trọng phối hợp lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Đồng thời kiểm tra, rà soát để xử lý các trường hợp độ chế phương tiện; tích cực phối hợp với gia đình và cơ quan Công an trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Giáo viên, nhà trường đề nghị phụ huynh sâu sát con em, phòng tránh các trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT trong dịp hè.

Không chỉ lực lượng công an và ngành giáo dục, thời gian qua các địa phương cũng chú trọng công tác phòng ngừa vi phạm, TNGT trong thanh thiếu niên.

Ông Trần Hoàng Khải - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho hay, trước thực trạng địa bàn còn một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm giao thông, thậm chí có trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, địa phương yêu cầu công an phường phối hợp lực lượng CSGT siết chặt quản lý, chặn đứng các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Đồng thời đẩy mạnh giáo dục, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong nhà trường và tại từng tổ dân phố, hộ gia đình, từ đó giảm thiểu vi phạm và tai nạn trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.