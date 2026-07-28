Bản án nghiêm khắc dành cho hành động côn đồ

(GLO)- Ngày 28-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu An (SN 1988, xã Ia Pia) 13 năm 2 tháng tù tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Tấn Chín (SN 1987, xã Xuân An) 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, ngày 30-5-2025, trong lúc đánh billiard tại một quán trên địa bàn xã Ia Pia, An và Chín xảy ra mâu thuẫn do tranh cãi việc tính điểm. Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai ra về nhưng vẫn bực tức.

Đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, An mang theo một dao rựa tìm Chín để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau trước khu vực nhà rẫy nơi Chín ở, An cầm dao đuổi chém. Chín chạy vào nhà lấy con dao rựa khác để chống trả.

Hậu quả, Chín bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%, còn An bị thương tích 4%.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-7. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định: Bị cáo An đã dùng dao chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể Chín là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng người khác một cách trái pháp luật. Việc nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời nên hành vi của An bị truy tố về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Đối với An và Chín, hai con dao sử dụng trong vụ án đều được giám định là dao có tính sát thương cao và theo quy định của pháp luật, khi được sử dụng để xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe người khác thì được xác định là vũ khí quân dụng, đủ căn cứ xử lý về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Bị cáo Chín cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo An.

Hội đồng xét xử tuyên án 2 bị cáo. Ảnh: N.L

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu An 12 năm tù về tội “Giết người”, 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt 13 năm 2 tháng tù. Bị cáo Võ Tấn Chín bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.