Dùng rựa chém chị dâu, lãnh án 13 năm tù

(GLO)- Ngày 16-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Công (SN 1988, xã Tây Sơn) 12 năm tù về tội Giết người (phạm tội chưa đạt) và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 13 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 5-5-2025, sau khi uống rượu về, Công xảy ra cãi vã với chị dâu là bà N.T.T.H. (SN 1984, cùng địa phương) khi bà H. la mắng con trai vì mê chơi game. Trong lúc bực tức, Công lấy một cây rựa đuổi chém chị H. Khi nạn nhân không còn đường chạy, Công liên tiếp chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và tay khiến bà H. bị thương tích 48%. Nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc, diễn biến hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Công (SN 1988, xã Tây Sơn) thừa nhận hành vi vi phạm trước Hội đồng xét xử tại phiên toà sơ thẩm ngày 16-7. Ảnh: N.L

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình, bị hại cũng có phần thiếu kiềm chế trong cách ứng xử. Tuy nhiên, đó không phải là căn cứ để bị cáo sử dụng bạo lực. Việc Công dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và tay của bị hại thể hiện tính chất côn đồ, có khả năng tước đoạt tính mạng người khác. Bị hại không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Ngoài ra, cây rựa bị cáo Công sử dụng là dao có tính sát thương cao, khi được sử dụng để xâm hại sức khỏe người khác thì được pháp luật xác định là vũ khí quân dụng. Vì vậy, ngoài tội “Giết người”, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.