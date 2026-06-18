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Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Khánh (SN 1998) 9 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Xuân Phát (SN 2002, cùng xã Ia Krêl) 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29-8-2025, Phát điều khiển xe mô tô chở theo bạn đi bắn chim, mang theo 1 cây kiếm và 1 ná cao su bằng kim loại.

Trước đó, Phát từng nghe bạn nói T.V.S. (SN 2003, xã Ia Krêl) có ý định đánh mình nên khi gặp tại khu vực thôn Đoàn Kết (xã Ia Krêl), Phát bực tức và dùng kiếm mang theo tấn công nhiều nhát vào vùng lưng nạn nhân rồi rời đi.

Sau khi bị đánh, S. gọi điện báo cho anh trai là Trương Văn Khánh. Nhận tin, Khánh lấy 1 con dao (mã tấu) bằng kim loại tại nhà rồi điều khiển xe mô tô đến khu vực xảy ra vụ việc.

Khi đến nơi, Khánh gặp nhóm của Phát. Lúc này, Phát dùng ná cao su bắn về phía Khánh nhưng không trúng. Khánh liền ném mã tấu về phía Phát làm đối tượng ngã xuống đường, sau đó tiếp tục dùng ná đánh vào vùng đầu của Phát. Hậu quả, Phát bị thương tích 21%.

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Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa ngày 17-6. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Khánh mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm như kiếm, mã tấu và ná cao su (thuộc nhóm vũ khí thô sơ theo quy định), gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo đã tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, đồng thời phạm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với bị cáo Phát, hành vi mang theo và sử dụng kiếm, ná cao su để tấn công người khác cũng bị xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước nên cũng cần xử lý theo quy định pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khánh 8 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Phát 1 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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