Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Không chỉ phản ứng khi có tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 còn chủ động tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp với công an cơ sở để ngăn ngừa nguy cơ, giữ bình yên địa bàn.

Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo, nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với công an cơ sở xử lý vụ việc. Ảnh: K.A

Một buổi tối trung tuần tháng 8-2026, tại phòng trực Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh), điện thoại liên tục đổ chuông. Một cuộc gọi báo tin về mâu thuẫn xảy ra trên đường Tăng Bạt Hổ (phường Quy Nhơn).

Tổ công tác nhanh chóng lên đường. Khi đến nơi, những người liên quan đã tự giải tán, hiện trường không còn xảy ra xô xát. Sau khi nắm tình hình, xác định vụ việc không phát sinh vấn đề phức tạp, tổ công tác tiếp tục hành trình tuần tra theo kế hoạch.

Đó là một phần công việc thường xuyên của Cảnh sát 113. Không phải tin báo nào cũng dẫn đến vụ việc nghiêm trọng, nhưng mỗi thông tin đều phải được tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá để không bỏ sót nguy cơ.

Trung tá Lê Bình - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 - cho biết: Ngay khi nhận tin, đơn vị xác minh người báo tin, nội dung, địa điểm và tính chất vụ việc; đồng thời triển khai lực lượng, thông báo Công an đơn vị, địa phương liên quan phối hợp.

“Có những trường hợp khi lực lượng đến nơi, vụ việc đã kết thúc, nhưng vẫn phải kiểm tra, nắm lại tình hình để xác định có còn nguy cơ phát sinh hay không. Với những vụ việc phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải xử lý nhanh, đúng tình huống và không để bị động” - Trung tá Lê Bình nói.

Không chỉ chờ tin báo, trên đường tuần tra, Cảnh sát 113 còn chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường để kiểm tra, ngăn chặn từ sớm. Đây cũng là lúc yêu cầu phản ứng nhanh được thể hiện rõ.

Đơn cử, lúc 21 giờ 20 phút ngày 5-8, trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku), tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người này bỏ xe chạy trốn. Tổ công tác lập tức truy đuổi, khống chế đối tượng.

Tổ công tác của Cảnh sát 113 khống chế một trường hợp liên quan đến ma tuý trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku) vào tối 5.8. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng có một túi màu xanh đen, bên trong có túi ny lông chứa tinh thể màu trắng và một cân tiểu ly. Đối tượng khai nhận là ma túy đá. Vụ việc sau đó được bàn giao Công an phường Pleiku tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tương tự, tối 3-8, trên đường Ngô Gia Tự (phường Quy Nhơn Nam), khi thấy một trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 túi ny lông chứa tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 0,2648 g (đối tượng khai là ma túy)…

Chủ động tuần tra, phát hiện từ sớm cũng là cách Cảnh sát 113 đưa công tác phòng ngừa đến gần địa bàn. Qua 453 lượt tuần tra, kiểm soát từ ngày 15-12-2025 đến 10-8-2026, lực lượng Cảnh sát 113 đã kiểm tra, giải tán 69 nhóm thanh thiếu niên, học sinh tụ tập khuya có nguy cơ vi phạm pháp luật; kiểm tra 180 lượt xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Cùng với đó, 114/272 tin báo liên quan đến ANTT được Cảnh sát 113 trực tiếp giải quyết; 158 tin được chuyển Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xác minh, xử lý.

Công tác tuần tra, nhận định nghi vấn để ổn định tình hình luôn được Cảnh sát 113 duy trì thường xuyên, nhất là đêm khuya. Ảnh: K.A

Để xử lý dứt điểm vụ việc, sự phối hợp với Công an cơ sở là khâu không thể tách rời. Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn - cho hay: Sau khi Cảnh sát 113 tiếp cận, xử lý bước đầu, Công an phường phối hợp nắm lại tình hình, xác minh và tiếp tục giải quyết vụ việc. Sự phối hợp kịp thời giúp thông tin được nối liền từ lúc tiếp nhận đến khi xử lý, hạn chế bỏ sót những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Với người dân, điều dễ nhận thấy sau mỗi cuộc gọi 113 là sự có mặt kịp thời của lực lượng. Ông Nguyễn Văn Huấn (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Những vụ việc xảy ra bất ngờ, nhất là vào ban đêm, thường khiến người dân lo lắng. Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, kiểm tra, xử lý bước đầu giúp người dân yên tâm hơn”.

Trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, lượng người và các hoạt động tập trung tại nhiều địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT. Cùng với các lực lượng khác, Cảnh sát 113 tiếp tục giữ vai trò sẵn sàng phản ứng nhanh, duy trì tuần tra, ứng trực và phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường để bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn.

Phía sau mỗi cuộc gọi 113 là sự chủ động, trách nhiệm và những bước chân của người chiến sĩ, góp phần giữ bình yên cuộc sống.