Cảnh báo lừa đảo: Cẩn trọng khi người lạ nhờ làm khảo sát online

(GLO)- Các biểu mẫu khảo sát trực tuyến có thể bị đối tượng xấu lợi dụng để thu thập thông tin cá nhân, phục vụ hành vi lừa đảo. Người dùng cần cảnh giác khi người lạ gửi link khảo sát, bình chọn hoặc yêu cầu điền thông tin để nhận quà.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo hiện sử dụng nhiều cách để thu thập dữ liệu cá nhân, trong đó có biểu mẫu khảo sát online trá hình. Người dùng có thể bị dụ tham gia khảo sát trúng thưởng, minigame, đăng ký cộng tác viên hoặc truy cập website không rõ nguồn gốc.

Người dùng cần cảnh giác khi người lạ gửi link khảo sát, bình chọn hoặc yêu cầu điền thông tin để nhận quà. Ảnh minh họa: ChatGPT

Thông qua các biểu mẫu này, đối tượng có thể yêu cầu người tham gia cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thậm chí dữ liệu sinh trắc học. Những thông tin thu thập được có nguy cơ bị sử dụng cho các hoạt động lừa đảo hoặc mua bán, khai thác dữ liệu trái phép.

Một kịch bản khác thường xuất hiện là ban đầu người dùng được giao những nhiệm vụ rất đơn giản và có thể nhận một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chuyển sang các ứng dụng nhắn tin, truy cập website lạ hoặc thực hiện nhiệm vụ cần nạp tiền.

Thủ đoạn tương tự từng được cơ quan chức năng cảnh báo đối với hình thức xem phim, bình chọn trực tuyến nhận tiền, trong đó nạn nhân được đưa vào Telegram, gửi link và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiếm tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tùy tiện truy cập link do người lạ gửi; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hay hình ảnh giấy tờ tùy thân qua các biểu mẫu không rõ nguồn gốc.

Với những khảo sát mang danh cơ quan, doanh nghiệp hoặc chương trình khuyến mãi, cần kiểm tra lại trên website, ứng dụng và kênh liên hệ chính thức của đơn vị trước khi tham gia.

Đặc biệt, cần dừng ngay khi người tổ chức khảo sát yêu cầu chuyển tiền, nạp tiền để nhận thưởng, cài ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức, chia sẻ màn hình hoặc cung cấp mã OTP. Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc khảo sát có thể chỉ là bước mở đầu của một kịch bản lừa đảo trực tuyến.