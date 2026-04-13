Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, nguy cơ xảy ra hành vi lừa đảo nhắm đến phụ huynh và học sinh ngày càng tăng. Lợi dụng sự lo lắng của phụ huynh và tâm lý áp lực của học sinh, các đối tượng sử dụng website, tài khoản giả mạo, gọi điện thoại tự xưng là “cán bộ tuyển sinh” của các trường, đưa ra nội dung sai sự thật để lừa đảo.

Phụ huynh và học sinh cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Ảnh: ĐVCC

Đánh vào tâm lý mong muốn con em đỗ vào các trường danh tiếng, nhiều đối tượng tự xưng có mối quan hệ đặc biệt với các trường, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền để “chạy suất”, “bảo đảm”.

Kịch bản lừa đảo khác là thông báo mở các khóa luyện thi cấp tốc, quảng bá rầm rộ với cam kết “bao đỗ”. Sau khi phụ huynh đã đóng học phí, các đối tượng tổ chức lớp học qua loa, thậm chí cắt đứt liên lạc.

Chiêu lừa mùa thi còn xuất hiện dưới hình thức gửi giấy báo trúng tuyển giả mạo, gửi tin nhắn, email hoặc gọi điện thông báo trúng tuyển sớm. Lợi dụng sự mất cảnh giác của phụ huynh và học sinh, các đối tượng yêu cầu đóng phí nhập học “ưu đãi” để chiếm đoạt tiền.

Không chỉ mạo danh các trường đại học, kẻ xấu còn giả danh Công an xã, phường gọi điện thông báo thông tin đăng ký dự thi THPT của học sinh chưa chính xác, cần gấp rút cập nhật thông tin cá nhân để hoàn thiện hồ sơ thi.

Tiếp đến, phụ huynh, học sinh được yêu cầu truy cập vào link giả mạo, có chứa mã độc do các đối tượng gửi đến. Khi thực hiện các yêu cầu của chúng, nạn nhân có thể bị đánh cắp dữ liệu, thông tin ngân hàng và bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) khuyến cáo các bậc phụ huynh và học sinh cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo nói trên, hết sức cảnh giác khi tiếp nhận thông báo trúng tuyển qua mạng xã hội.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, đặc biệt từ các trường chưa đăng ký nguyện vọng, phụ huynh và thí sinh cần kiểm tra trên website chính thức của trường, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng.

Phụ huynh, học sinh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học, chuyển tiền hoặc truy cập vào các đường link lạ khi chưa xác thực. Khi phát hiện hành vi lừa đảo hoặc nghi vấn cần báo ngay cơ quan Công an gần nhất để hỗ trợ kịp thời.