Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Theo đó, các đối tượng lợi dụng mùa tuyển sinh để sử dụng chiêu trò lừa đảo cập nhật thông tin tuyển sinh. Cụ thể, đối tượng gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh, học sinh tự xưng là nhân viên các trường để thông báo rằng thông tin đăng ký tuyển sinh chưa chính xác.
Tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh cập nhật, điều chỉnh thông tin đăng ký thông qua link. Khi làm theo hướng dẫn này, phụ huynh có thể bị mất tiền trong tài khoản.
Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh, học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, không làm theo yêu cầu, cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc các link không rõ nguồn gốc.
Ngoài ra, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi được yêu cầu “đóng học phí, đặt chỗ, giữ suất tuyển sinh” qua mạng; luôn xác minh thông tin tại nhà trường, cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.