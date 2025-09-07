Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng mùa tuyển sinh để sử dụng chiêu trò lừa đảo cập nhật thông tin tuyển sinh. Cụ thể, đối tượng gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh, học sinh tự xưng là nhân viên các trường để thông báo rằng thông tin đăng ký tuyển sinh chưa chính xác.

﻿Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo phụ huynh, học sinh cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh cập nhật, điều chỉnh thông tin đăng ký thông qua link. Khi làm theo hướng dẫn này, phụ huynh có thể bị mất tiền trong tài khoản.

Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh, học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, không làm theo yêu cầu, cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc các link không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi được yêu cầu “đóng học phí, đặt chỗ, giữ suất tuyển sinh” qua mạng; luôn xác minh thông tin tại nhà trường, cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.