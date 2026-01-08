Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Bình Dương hỗ trợ tìm và trả lại tài sản trị giá 280 triệu đồng bị đánh rơi cho người dân

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 8-1, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm và trả lại tài sản trị giá 280 triệu đồng bị đánh rơi cho người dân.

Trước đó, chiều 5-1, bà Nguyễn Thị Thương (SN 1968, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) đến Công an xã Bình Dương trình báo: Trên đường đi làm qua thôn Văn Trường, bà đánh rơi 1 túi nilon, bên trong có nhiều tài sản gồm vàng, tiền mặt và điện thoại di động trị giá hơn 280 triệu đồng.

cong-an-xa-binh-duong-trao-tra-tai-san-cho-ba-nguyen-thi-thuong.jpg
Công an xã Bình Dương trao trả tài sản cho bà Nguyễn Thị Thương. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, bà Thương quay lại tìm nhiều lần trên tuyến đường này nhưng vẫn không thấy. Đây là toàn bộ số tài sản bà Thương dành dụm và dự định mang đi gửi ngân hàng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã đã cử ngay tổ công tác nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ thông tin để sớm tìm lại tài sản cho người dân đánh rơi.

Qua công tác rà soát địa bàn, khai thác dữ liệu camera an ninh, đến 18 giờ cùng ngày, Công an xã xác định được bà H.T.L. (SN 1943, ở xã Bình Dương) đã nhặt được túi nilon bà Thương đánh rơi.

Quá trình làm việc, bà L. trình bày: Trưa 5-1, khi đi bộ qua đoạn đường trên, bà L. thấy túi nilon trên đường và xem bên trong có nhiều tài sản, không biết của ai nên đã đem về nhà cất giữ.

Công an xã Bình Dương đã vận động, giải thích và bà L. đã hợp tác mang toàn bộ số tài sản nhặt được giao nộp. Công an xã Bình Dương cũng đã hoàn trả lại số tài sản trên cho bà Thương.

