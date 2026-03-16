Truy tìm nhóm thanh niên tụ tập đua xe trên đường Trường Sơn Đông

(GLO)- Ngày 16-3, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang truy tìm nhóm nam thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm… trên đường Trường Sơn Đông.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Ia Pa phát hiện một nhóm nam thanh niên tụ tập có biểu hiện gây rối trên đường Trường Sơn Đông đoạn qua thôn Blôm.

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm đua xe với tốc độ cao trên đường Trường Sơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Nhóm này sử dụng 3 xe máy nghi đã qua độ chế để "đua kéo" trong từng đoạn ngắn với tốc độ cao. Những người điều khiển phương tiện đều không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, 1 thanh niên được giao nhiệm vụ quay lại video, một số khác tụ tập ở lề đường để theo cuộc đua.

Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, các thanh niên đã điều khiển xe máy bỏ chạy. Tổ công tác đã thu giữ được chiếc điện thoại chứa video ghi lại hình ảnh đua xe từ 1 thanh niên trong nhóm.

Đoạn video ghi lại cảnh các thanh niên đua xe với tốc độ cao.

Dựa trên bằng chứng này, Công an xã Ia Pa đang phối hợp với Công an các xã lân cận và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh) xác minh, xử lý.