Công an phường An Nhơn nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại tổ dân phố Vĩnh Phú, phường An Nhơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3-6, Công an phường An Nhơn tiếp nhận tin báo của ông T.V.T. (SN 1975, trú tại tổ dân phố Bắc Phương Danh, phường An Nhơn) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe mô tô hiệu Exciter, biển kiểm soát 79D1-226.83. Theo trình báo, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe được dựng trước cửa nhà trên đường Đào Duy Từ và vẫn cắm chìa khóa trên xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường An Nhơn đã chỉ đạo tổ công tác phòng, chống tội phạm khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Qua công tác sàng lọc, lực lượng Công an phát hiện Trần Văn Thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là đối tượng từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định Thắng đang điều khiển chiếc xe vừa trộm được của ông T. di chuyển theo hướng xã Phù Cát để tìm nơi tiêu thụ nên đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận thường đi bộ dọc các tuyến đường để tìm kiếm những xe máy của người dân dựng sơ hở, vẫn cắm sẵn chìa khóa nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đi đến đường Đào Duy Từ, phát hiện chiếc xe của ông T. dựng bên đường, không có người trông coi và vẫn cắm chìa khóa, đối tượng đã tiếp cận, nổ máy và nhanh chóng tẩu thoát.

Công an phường An Nhơn đã thu hồi 4 chiếc xe mà đối tượng Trần Văn Thắng đã trộm cắp.

Mở rộng điều tra, Thắng tiếp tục khai nhận đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường An Nhơn vào cuối tháng 5 vừa qua với cùng phương thức, thủ đoạn. Các bị hại trong những vụ việc này đều là người dân sinh sống tại phường An Nhơn và đều để chìa khóa trên xe khi không có người trông coi. Đến nay, Công an phường An Nhơn đã thu hồi toàn bộ 4 xe máy bị đối tượng chiếm đoạt.

Qua vụ việc, Công an phường An Nhơn khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản. Tuyệt đối không để chìa khóa trên xe khi rời khỏi phương tiện hoặc khi không có người trông coi, tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.