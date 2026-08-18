Xích mích với bạn cùng lớp, nữ sinh dùng AI chế clip nhạy cảm đăng lên TikTok

(GLO)- Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã xử lý 1 trường hợp nữ sinh đã dùng công cụ AI để chế hình ảnh, clip đăng lên TikTok bôi nhọ 1 bạn cùng lớp chỉ vì xích mích cá nhân.

Trước đó, Công an xã đã nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh cháu H.T.T.Q. (SN 2013) về việc cháu Q. bị xúc phạm danh dự, bôi nhọ nhân phẩm.

Công an xã Ia Grai đã nhanh chóng xác minh, làm việc với những người liên quan để xử lý vụ việc. Ảnh: ĐVCC

Cháu Q. bị một tài khoản TikTok ẩn danh cắt ghép hình ảnh nhạy cảm bằng công cụ AI và đăng tải, lan truyền liên tục trên mạng xã hội.

Mặc dù gia đình đã liên hệ yêu cầu tài khoản này gỡ bỏ, song đối tượng vẫn tiếp tục chia sẻ làm ảnh hưởng đến danh dự, tinh thần và tâm lý của cháu Q.

Công an xã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân. Qua đó, xác định người thực hiện hành vi trên chính là cháu N.N.M.T. là bạn cùng lớp của Q.

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận do có mâu thuẫn với Q. nên đã dùng AI cắt ghép, đăng tải và lan truyền các video nhạy cảm nhằm bôi nhọ bạn trên TikTok.

Công an xã Ia Grai đã yêu cầu T. xóa toàn bộ clip liên quan, đăng bài đính chính, xin lỗi Q. trên mạng xã hội và ký cam kết không tái phạm.

Công an xã Ia Grai khuyến cáo các phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con cái khi sử dụng điện thoại và tham gia mạng xã hội để tránh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.