Chi hơn 2,6 tỷ đồng đi nước ngoài “học kinh nghiệm xổ số”: Kiểm toán kiến nghị chấm dứt

(GLO)- 2 công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Cần Thơ đã chi hơn 2,6 tỷ đồng cho các đoàn đi nước ngoài học tập, trao đổi kinh nghiệm trong năm 2024. Kiểm toán Nhà nước cho rằng, một số chuyến đi chưa phù hợp, ít hoạt động chuyên môn.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024-2025, trong năm 2024, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức 1 đoàn gồm 7 người đi châu Âu trong 10 ngày, với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại phường Cái Khế. Ảnh: An Bình/VnExpress

Đoàn gồm 3 lãnh đạo công ty và 4 lãnh đạo sở, ngành thuộc Hội đồng giám sát xổ số. Theo kế hoạch, đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số kiến thiết tại nước ngoài.

Tuy nhiên, đoàn thực tế đến 4 nước gồm: Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức, trong khi chủ trương ban đầu của tỉnh chỉ phê duyệt 3 nước. Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng, lịch trình thực tế chưa phù hợp với kế hoạch được duyệt.

Đáng chú ý, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng không lập kế hoạch học tập theo quyết định cử đi; hồ sơ thanh toán thiếu tài liệu chứng minh kết quả làm việc.

Báo cáo sau chuyến đi cũng không nêu cụ thể các mô hình, chiến lược phát triển ngành xổ số được học tập cũng như giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức 2 đoàn đi Nhật Bản và Dubai với tổng cộng 25 người, gồm 6 thành viên Hội đồng giám sát, 2 lãnh đạo công ty và 17 đại lý xổ số có thành tích xuất sắc. Tổng chi phí cho 2 chuyến đi hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đoàn tại Nhật Bản sẽ khảo sát, trao đổi kinh nghiệm với các công ty xổ số và đại lý vé số truyền thống. Đoàn đến Dubai dự kiến tìm hiểu hệ thống bán lẻ vé số, quy trình bán vé và phương thức thanh toán thông minh bằng mã QR.

Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, đoàn đi Nhật Bản thực tế không làm việc với công ty xổ số nào; đoàn tại Dubai chỉ làm việc với 1 công ty xổ số. Các chuyến đi cũng kết hợp tham quan một số địa điểm du lịch.

Sau các chuyến khảo sát, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có phát triển thêm loại hình vé số cào. Dù vậy, Kiểm toán Nhà nước đánh giá lịch trình và cách thức tổ chức các chuyến đi chưa phù hợp với kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt và chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ những tồn tại trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chấm dứt việc tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nếu nội dung không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.