Kiến nghị chuyển hồ sơ sai phạm tại Công ty Cà phê Gia Lai sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

(GLO)- Ngày 6-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên cà phê Gia Lai (Công ty Cà phê Gia Lai) và việc quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa, giải quyết quyền lợi của các hộ nhận khoán của Công ty CP Cà phê Gia Lai.

Theo đó, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, Công ty Cà phê Gia Lai có một số sai phạm. Nghiêm trọng nhất là việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh với tỷ lệ chỉ còn từ 68,86%-79,83% để đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần là sai quy định.

Theo quy định, tỷ lệ này phải là 100%. Do đó, sai phạm trên đã dẫn đến thất thoát vốn nhà nước với số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa của Công ty cà phê Gia Lai được kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Công ty cà phê Gia Lai không đưa 7.153 cây muồng đen chắn gió có tuổi từ 20-35 năm là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Các sai phạm trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Do đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ thất thoát hơn 26 tỷ đồng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với sai phạm liên quan đến 7.153 cây muồng đen, Thanh tra tỉnh cho biết: Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số sai phạm trong việc sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty CP Cà phê Gia Lai. Cụ thể, Công ty đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay sau khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần, không thực hiện đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và chưa đúng kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê là trái với phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng lao động, phương án sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Đất đai.

Theo Thanh tra tỉnh, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cà phê Gia Lai tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê không hiệu quả; việc cho thuê đất không đúng quy định đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động và các hộ nhận khoán, trở thành nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Từ đó hầu hết diện tích đất được cho thuê tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê bị người dân và các hộ nhận khoán chiếm, sử dụng trong thời gian dài. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chư Sê, UBND thị trấn Chư Sê và UBND các xã Dun, Ia Pal (cũ) chưa có biện pháp tuyên truyền hiệu quả, chưa kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm của Công ty CP Cà phê Gia Lai trong việc sử dụng đất cũng như hành vi chiếm đất đã được Nhà nước giao, cho thuê của các hộ nhận khoán.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị các cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND xã Chư Sê… tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.