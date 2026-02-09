Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khởi tố giám đốc gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng

QUÝ HIỀN
(GLO)- Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu (SN 1965, ở TP.Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai).

Ông Võ Ngọc Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt ông Võ Ngọc Hiếu (đứng giữa).

Kết quả điều tra của Cơ quan Công an xác định: Trên diện tích vườn cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai mà ông Hiếu làm Giám đốc có số lượng lớn cây muồng mục đích công ty trồng để chắn gió, che bóng mát cho cây cà phê phát triển tốt do doanh nghiệp đầu tư, trồng và quản lý, thuộc sở hữu của nhà nước.

Tuy nhiên, khi thực hiện cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không xác định và không đưa giá trị số cây muồng vào tài sản của công ty, dẫn đến thất thoát tài sản của Nhà nước.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp tục bán cây muồng nhiều lần. Việc không kiểm đếm và bán cây muồng gây thất thoát 3,249 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát nói trên.

