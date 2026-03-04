Kẻ cầm đầu đường dây mại dâm tại khách sạn Biển Hồ và Hương Pleiku sa lưới

(GLO)- Sáng 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Hoàng Văn Duyên (SN 1988, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi chứa mại dâm liên quan đường dây mại dâm tại khách sạn Biển Hồ và Hương Pleiku.

Trước đó, tối 11-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá chuyên án mại dâm trá hình dưới hình thức massage ở khách sạn Biển Hồ (địa chỉ 239 Võ Văn Kiệt, phường Thống Nhất) và khách sạn Hương Pleiku (địa chỉ 125 Wừu, phường Diên Hồng).

Đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm Hoàng Văn Duyên đã sa lưới. Ảnh: Quốc Dũng

Tại 2 cơ sở này, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam - nữ đang mua bán dâm. Qua đó bắt giữ 5 đối tượng là quản lý của khu vực massage của 2 khách sạn trên và triệu tập, làm việc với 12 gái bán dâm được “nuôi” trong các cơ sở.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp tục bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây trên là Hoàng Văn Duyên, cùng đối tượng quản lý thu chi của cả 2 cơ sở dưới trướng Duyên là Nguyễn Văn Quyết (SN 1990, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa).

12 cô gái bán dâm bị triệu tập trong đường dây. Ảnh: Quốc Dũng

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bán vé massage cho khách từ 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó nhân viên massage sẽ thực hiện hành vi kích dục, gợi ý khách mua dâm với giá từ 800 nghìn đồng đến 1,6 triệu đồng. Ước tính mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Duyên cùng 6 đối tượng có liên quan trong đường dây về hành vi chứa mại dâm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan.