Gia Lai: Triệt phá đường dây mại dâm ở khách sạn Biển Hồ và Hương Pleiku

(GLO)- Ngày 13-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây mại dâm biến tướng dưới hình thức massage tại khách sạn Hương Pleiku và khách sạn Biển Hồ.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm bắt địa bàn về tệ nạn xã hội, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phát hiện tại một số cơ sở trên địa bàn có hoạt động mại dâm trá hình. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn khá tinh vi, chủ yếu hoạt động trên không gian mạng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Lực lượng Công an triệt phá đường dây mại dâm núp bóng các cơ sở massage. Ảnh: Quốc Dũng

Các đối tượng điều hành đường dây đã tạo một nhóm kín trên mạng xã hội Zalo. Nhóm này quy tụ hàng trăm tài xế taxi trên địa bàn khu vực phía Tây Gia Lai. Các thành viên muốn gia nhập đều phải qua sự xét duyệt nghiêm ngặt của quản trị viên nhằm tránh lộ lọt thông tin. Đến thời điểm bị triệt phá, nhóm có hơn 800 thành viên.

Khi gặp khách hàng là nam giới, các tài xế sẽ giới thiệu, thậm chí gợi ý đến các cơ sở massage do các đối tượng cầm đầu đường dây điều hành. Với mỗi lượt khách chở đến cơ sở, tài xế được hưởng 150 nghìn đồng tiền hoa hồng. Tài xế để lại số tài khoản ngân hàng trong nhóm để nhân viên cơ sở massage chuyển tiền trực tiếp dựa theo số khách đã chở tới.

Tài xế taxi chở khách đến các cơ sở massage để hưởng tiền hoa hồng. Ảnh chụp màn hình

Các đối tượng cầm đầu đã thuê lại khu vực riêng của khách sạn để mở cơ sở phục vụ massage. Tại đây, các đối tượng “nuôi” nhiều cô gái với danh nghĩa là nhân viên massage, song thực chất là để bán dâm cho khách có nhu cầu. Hàng tháng, các cô gái bán dâm phải trả cho các đối tượng 3 triệu đồng/người tiền ở; tiền ăn được thu theo ngày.

Trước tình hình đó, đầu tháng 1-2026, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương bóc gỡ đường dây mại dâm gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đã hưởng lợi toàn bộ tiền vé massage. Ảnh: Quốc Dũng

Sau khi lên kế hoạch chặt chẽ, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Thống Nhất kiểm tra khu vực massage trên tầng 4 khách sạn Biển Hồ, tại địa chỉ 239 Võ Văn Kiệt (phường Thống Nhất).

Lực lượng Công an phát hiện 4 cặp nam - nữ mua bán dâm tại khu vực massage khách sạn Biển Hồ. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 4 cặp nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các trinh sát cũng bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Công Lợi (SN 1991, trú tại phường Diên Hồng) và Vũ Văn Linh (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng) là nhân viên quản lý cơ sở massage.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Diên Hồng kiểm tra khu vực massage tại khách sạn Hương Pleiku, địa chỉ 125 Wừu (phường Diên Hồng). Lực lượng Công an đã bắt quả tang 2 đôi nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các trinh sát bắt quả tang 2 cặp nam - nữ mua bán dâm tại khách sạn Hương Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Tại khách sạn Hương Pleiku, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng quản lý khu vực massage gồm: Đậu Xuân Lĩnh (SN 1995, trú xã Trị An, tỉnh Đồng Nai), Lê Thế Hưng (SN 1984, trú xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000, trú phường Quy Nhơn). Tại 2 cơ sở, lực lượng Công an phát hiện 12 gái bán dâm chủ yếu đến từ khu vực miền Tây, trong độ tuổi từ 25-30.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, khách đến các cơ sở massage phải mua vé với giá từ 400 nghìn đồng đến 2 triệu đồng; trong đó có gói Super VIP giá 700 nghìn đồng và gói Party giá 2 triệu đồng.

Toàn bộ tiền vé massage do các đối tượng cầm đầu hưởng lợi. Trong khi đó, gái bán dâm phải chi 150 nghìn đồng tiền hoa hồng cho mỗi lượt khách để trả cho tài xế taxi. Do đó, để có tiền trả hoa hồng và thu lợi cho bản thân, các cô gái buộc phải thực hiện hành vi kích dục, dụ dỗ khách mua dâm.

Các đối tượng quản lý cơ sở massage bị bắt giữ. Ảnh: Quốc Dũng

Qua đấu tranh, mỗi lượt bán dâm có giá từ 800 nghìn đồng đến 1,6 triệu đồng, tùy theo thỏa thuận giữa gái bán dâm và khách. Hàng tháng, mỗi gái bán dâm thu về khoảng 30-50 triệu đồng. Trong khi đó, các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi trung bình hàng trăm triệu đồng mỗi tháng tại mỗi cơ sở.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.