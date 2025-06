Truy nã đặc biệt đối tượng điều hành đường dây đưa người Trung Quốc xuất-nhập cảnh trái phép

(GLO)- Chiều 3-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt với đối tượng Lê Quang Lương (SN 1977, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

Trước đó, Lương đã bị khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Quang Lương đã bị truy nã. Ảnh: Lê Phú

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lương nắm vai trò điều hành trong đường dây đưa người Trung Quốc qua đường biên giới giữa Trung Quốc-Việt Nam và Campuchia-Việt Nam một cách trái phép để thu lợi bất chính mà Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá trong tháng 4 và 5-2025.

Lương cung cấp thông tin về những người Trung Quốc này cho nhiều đối tượng trong đường dây; trong đó, mỗi đối tượng nắm vai trò khác nhau nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Liên quan đến đường dây này, ngoài Lương, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 4 bị can cùng với hành vi tương tự ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nam Định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đối tượng Lương

Theo lệnh truy nã: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ số 07 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0694.329.149.