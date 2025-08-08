Danh mục
Gia Lai: Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 2-8, trên tỉnh lộ 665 (thuộc làng Klăh, xã Ia Mơ), tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Lốp phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an xã Ia Mơ phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

4 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Chí Trung

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Ngọc Triệu Khang (SN 2009) điều khiển xe máy chở theo Hà Thành Chung (SN 2006, cùng trú tại làng Ring, xã Ia Mơ) có cầm theo 1 bao thuốc lá, bên trong có 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Khang và Chung khai nhận: Các đối tượng được Hà Công Anh (SN 2000, cùng làng) hướng dẫn qua địa bàn xã Ia Lâu để lấy ma túy từ Đặng Văn Say (SN 1994, trú tại xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn) mang về bán.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Hà Công Anh, Đặng Văn Say và thu giữ hơn 12,7 g ma túy. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận trước đó đã mua ma túy từ nơi khác về để chia nhỏ, bán lại kiếm lời.

