Công an xã Chư Păh bắt đối tượng tàng trữ 2 gói ma túy đá

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Công an xã Chư Păh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tâm (SN 2001, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua triển khai các công tác nghiệp vụ, Công an xã Chư Păh phát hiện đối tượng Tâm có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy.

Đối tượng Tâm (thứ 2 từ trái qua) bị bắt giữ khi tàng trữ 2 gói ma túy đá. Ảnh: Chí Trung

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 6-8, tại khu vực thôn 5, xã Chư Păh, Công an xã Chư Păh cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Tâm đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra trên người của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Tại cơ quan Công an, Tâm khai đây là ma túy đá mua của 1 đối tượng chưa xác định danh tính để sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Bùi Anh Tâm, đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng liên quan.

