Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Đức Cơ bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-8, đại diện Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Cơ đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Đức Cơ phát hiện đối tượng Dung Hoàng Bình (SN 2001, trú tại tổ 1, xã Đức Cơ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

doi-tuong-binh-bi-bat-sau-nhieu-ngay-lan-tron-anh-hoang-nam.jpg
Đối tượng Bình bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: Hoàng Nam

Ngày 25-7, Công an xã Đức Cơ đã tổ chức lực lượng vây bắt, nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát và bỏ lại hiện trường 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Công an xã Đức Cơ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết đối tượng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-8, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Bình khi đang lẩn trốn trên mái nhà rẫy gần bờ suối tại tổ 1, xã Đức Cơ.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Sau khi bỏ chạy, đối tượng đã di chuyển đến khu vực bờ bụi ven suối và nhà rẫy không có người trông coi để lẩn trốn. Được biết, Bình đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

dang-uy-ubnd-xa-duc-co-da-bieu-duong-thanh-tich-cua-cong-an-xa-duc-co-anh-hoang-nam.jpg
Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ đã biểu dương thành tích của Công an xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Nam

Với thành tích đó, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Cường và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tuyến đã biểu dương, khích lệ tinh thần quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Tin tức

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã vùng biên Ia Chia (tỉnh Gia Lai) kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã đưa trang thiết bị đến tận địa phương, phối hợp với Công an xã triển khai tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại khu vực Tây Gia Lai

Tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại khu vực Tây Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng.

null