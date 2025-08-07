Công an xã Đức Cơ bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 6-8, đại diện Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Cơ đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Đức Cơ phát hiện đối tượng Dung Hoàng Bình (SN 2001, trú tại tổ 1, xã Đức Cơ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bình bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: Hoàng Nam

Ngày 25-7, Công an xã Đức Cơ đã tổ chức lực lượng vây bắt, nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát và bỏ lại hiện trường 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Công an xã Đức Cơ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết đối tượng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1-8, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Bình khi đang lẩn trốn trên mái nhà rẫy gần bờ suối tại tổ 1, xã Đức Cơ.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Sau khi bỏ chạy, đối tượng đã di chuyển đến khu vực bờ bụi ven suối và nhà rẫy không có người trông coi để lẩn trốn. Được biết, Bình đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đảng ủy, UBND xã Đức Cơ đã biểu dương thành tích của Công an xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Nam

Với thành tích đó, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Cường và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tuyến đã biểu dương, khích lệ tinh thần quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị.