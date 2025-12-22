Gia Lai: Bắt quả tang vụ buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang vụ buôn bán, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lúc 20 giờ ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam tổ chức kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên (SN 1972, trú tại số 290 Nguyễn Văn Linh, tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) do có tài liệu, chứng cứ về việc bà Liên đang tàng trữ số lượng rất lớn thuốc lá điếu ngoại nhập.

Đối tượng Nguyễn Thị Bạch Liên (giữa) cùng với tang vật. Ảnh: Q.H

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều thuốc lá ngoại nhập chứa trong nhiều thùng carton được cất giấu tinh vi dưới hầm của căn nhà số 290 Nguyễn Văn Linh.

Qua kiểm đếm, số lượng thuốc lá điếu nhập lậu các loại tàng trữ trong nhà bà Liên là 25.120 bao. Thượng tá Nguyễn Thanh Quang - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Đây là số lượng tang vật thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất trong 1 vụ án mà đơn vị làm rõ từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bà Nguyễn Thị Bạch Liên, niêm phong toàn bộ tang vật và đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.