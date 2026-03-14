Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

CA phường Hoài Nhơn Nam kiểm tra các phương tiện chữa cháy xách tay tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Hoài Nhơn Nam, Công an phường tập trung kiểm tra hệ thống điện, nguồn điện dự phòng, lối thoát nạn và các phương tiện chữa cháy tại chỗ tại 15 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Lực lượng Công an chú trọng bố trí các bình chữa cháy xách tay ở vị trí dễ quan sát, thuận tiện sử dụng; đồng thời hướng dẫn các lực lượng phục vụ bầu cử cách sử dụng thiết bị chữa cháy để kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh.

Theo trung tá Đỗ Hoàng Nhật - Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Nam: Đơn vị đã tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC phục vụ bầu cử; đồng thời bố trí 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân và lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở tăng cường bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong khi đó, tại phường Hội Phú, Công an phường tập trung nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tại chỗ thông qua các lớp tập huấn PCCC. Theo đó, 97 thành viên lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ cháy, nổ; xử lý các tình huống chập điện, cháy nhỏ và sử dụng bình chữa cháy xách tay ngay từ giai đoạn ban đầu.

Nội dung tập huấn được xây dựng sát với điều kiện thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, giúp lực lượng tại chỗ nắm vững quy trình xử lý sự cố, phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy, thoát nạn khi cần thiết. Thông qua hoạt động này, Công an phường cũng củng cố 26 tổ PCCC dân phòng với tổng số 260 thành viên, phân công lực lượng ứng trực trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời xây dựng phương án xử lý sự cố theo từng cấp độ, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Không chỉ ở cấp cơ sở, các đội chữa cháy và CNCH khu vực cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại các điểm bầu cử. Ngày 12-3, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại 10 điểm bầu cử trên địa bàn xã Canh Vinh và xã Vân Canh.

Phương tiện và lực lượng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy luôn trong tinh thần sẵn sàng. Ảnh: K.A

Tại các điểm kiểm tra, tổ công tác tập trung rà soát hệ thống điện, lối thoát nạn và việc bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu, bảo đảm các khu vực bỏ phiếu đáp ứng yêu cầu an toàn PCCC. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn các tổ bầu cử sắp xếp khu vực bỏ phiếu bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn điện, giữ thông thoáng lối thoát nạn và bố trí bình chữa cháy xách tay tại vị trí thuận tiện sử dụng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở các điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định về PCCC như không hút thuốc, không mang các chất dễ cháy, nổ vào khu vực bỏ phiếu; đồng thời phân công lực lượng trực tiếp kiểm soát nguồn điện, phương tiện PCCC trong suốt thời gian diễn ra hoạt động bầu cử.

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, để bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC phục vụ bầu cử, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn PCCC tại các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Công an các xã, phường kiểm tra, hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện nghiêm các quy định về PCCC. Đơn vị cũng bố trí 100% lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy, nổ phát sinh; chủ động hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu xây dựng phương án xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra an toàn.

“Chúng tôi xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn ngay từ cơ sở, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống, không để xảy ra cháy, nổ ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết thêm.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến Công an cơ sở đã góp phần kiểm soát nguy cơ cháy, nổ tại các điểm bỏ phiếu, nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng. Qua đó bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.