An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

Qua đó, Đội đã góp phần nâng cao ý thức cho cộng đồng về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đi vào hoạt động từ giữa năm 2023 đến nay, Tổ liên gia PCCC tổ 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) với 16 thành viên đã từng bước phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC.

Chị Lê Thị Cẩm-Chủ cửa hàng điện thoại Minh Tuấn, thành viên Tổ liên gia PCCC tổ 3-cho biết: Các thành viên được tập huấn về cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, kỹ năng thực hành khi có cháy nổ như: ngắt các thiết bị điện, báo cháy, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt đám cháy, kỹ năng khoanh vùng đám cháy và thoát nạn...

“Sau khi tham gia Tổ liên gia PCCC, tôi đã chủ động trang bị 2 bình chữa cháy tại nhà và 2 bình chữa cháy tại cửa hàng. Mỗi khi địa phương, cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC, tôi và nhân viên cửa hàng đều tham gia đầy đủ. Sau khi nắm vững kiến thức, kỹ năng PCCC, tôi thấy tự tin và yên tâm hơn”-chị Cẩm chia sẻ.

Cán bộ Công an hướng dẫn cách sử dụng bình ga an toàn cho hộ dân thành viên Tổ liên gia PCCC tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Võ Văn Ngọc-Tổ trưởng Tổ liên gia PCCC tổ 3-cho biết: “Các hộ tham gia Tổ liên gia còn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” để thông báo cho mọi người cùng biết khi xảy ra sự cố cháy nổ và cùng tham gia PCCC. Từ khi Tổ liên gia PCCC được thành lập và đi vào hoạt động, các hộ thành viên đã phối hợp tốt trong công tác PCCC, chưa để xảy ra sự cố cháy nổ”.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức, nâng cao kỹ năng PCCC cho các tổ liên gia PCCC trên địa bàn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê còn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên phổ cập kiến thức pháp luật về PCCC, thực tập phương án PCCC và CNCH.

Ông Lê Văn Trọng-Cán bộ vận hành Nhà máy Điện gió Song An (xã Song An, thị xã An Khê) thông tin: Hàng năm, Nhà máy đều phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở và nhân viên, người lao động; đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án PCCC sát với tình hình thực tế hoạt động của Nhà máy.

Thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy điện gió Song An (thị xã An Khê). Ảnh: Hà Bắc

“Ngày 10-6 vừa qua, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê phối hợp với Nhà máy Điện gió Song An thực tập phương án chữa cháy với tình huống giả định là do sự cố hệ thống điện dẫn đến xảy ra cháy tại phòng điều khiển của khu vực nhà điều hành.

Các lực lượng tham gia đã nâng cao kỹ năng phối hợp tác chiến, xử lý tình huống hiệu quả. Buổi thực tập diễn ra thành công, đúng theo kế hoạch; qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở”-ông Trọng khẳng định.

Nhằm phòng ngừa cháy nổ, những năm qua, Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ông Hồ Văn Dũng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Hàng năm, nhà trường đầu tư hoàn thiện hệ thống trang-thiết bị PCCC và phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Từ đó, nhà trường giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức về công tác PCCC; nắm vững quy trình tổ chức cũng như sử dụng các phương tiện chữa cháy được bố trí lắp đặt tại trường.

“Để bảo đảm công tác PCCC và CNCH cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, đầu tháng 6 vừa qua, nhà trường đã rà soát toàn bộ trang-thiết bị PCCC, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH với sự tham gia của hơn 200 giáo viên, nhân viên và học sinh”-ông Dũng thông tin.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Ngọc Minh

Từ đầu năm đến nay, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực tập 27 phương án chữa cháy, 5 phương án CNCH; tuyên truyền công tác PCCC tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp được 7 buổi với 5.547 lượt người tham gia; mở 3 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Trao đổi với P.V, Trung tá Võ Văn Phồn-Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê-cho biết: Thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng về PCCC và CNCH cũng như tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về công tác PCCC cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh và cho người dân trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức các đợt huấn luyện, diễn tập phương án chữa cháy đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy trong mọi tình huống và CNCH kịp thời.