Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Nghĩa tình, trách nhiệm

Biết tin vào tối 5-8, đoàn xe sẽ xuất phát hướng về đồng bào vùng lũ miền Tây tỉnh Nghệ An, nhiều bà con đã tranh thủ mang hàng hóa hỗ trợ đến điểm tập kết tại công viên Đồng Xanh. Trước đó, tối 4-8, các tình nguyện viên đã đến giúp ban tổ chức phân loại hàng hóa để sắp xếp lên xe kịp chuyến khởi hành.

Chỉ trong vòng 1 tuần kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An, Nhà xe Phi Hổ (thôn 5, phường An Phú) đã tiếp nhận khoảng 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại.

Các tình nguyện viên sắp xếp hàng hóa lên xe chuẩn bị cho chuyến xuất phát hướng về bà con vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Như Nguyện

Anh Võ Phi Hổ-đại diện Nhà xe Phi Hổ-chia sẻ: Qua 1 tuần kêu gọi, chúng tôi đã nhận 10 tấn gạo và khoảng 20 tấn các loại gia vị nước mắm, xì dầu, hạt nêm, mì tôm, nước đóng chai, sữa… Toàn bộ số hàng hóa này được sắp xếp lên 3 xe tải và xuất phát ngay trong tối 5-8 để kịp đến với bà con vùng lũ Nghệ An.

Cụ thể, chúng tôi sẽ hỗ trợ 4 bản thuộc xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) gồm: Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chẳm Puông. Đây là những điểm mà qua tìm hiểu từ chính quyền địa phương vẫn còn bị cô lập, điều kiện người dân còn nhiều khó khăn. Dự kiến, sau 30 giờ khởi hành, đoàn sẽ tiếp cận điểm cứu trợ đầu tiên.

Theo anh Hổ, đợt này có khoảng 20 tình nguyện viên (gồm tài xế và người hỗ trợ), người đi cùng tự bỏ tiền túi để tham gia. “Trước khi xuất phát, đoàn đã liên hệ với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng để phối hợp thuận lợi cho chuyến hỗ trợ này. Lịch trình của đoàn đi đến điểm nào thì sẽ cập nhật tin tức đến đó để mọi người tiện nắm thông tin và theo dõi. Ước tính chuyến đi khoảng 10 ngày. Sau chuyến đi, ban tổ chức sẽ tổng kết và công khai minh bạch số lượng hàng hóa mà mọi người ủng hộ trên các trang Facebook của nhóm”-anh Hổ thông tin.

Từ ngày 28-7 đến nay, Nhà xe Phi Hổ và các nhóm thiện nguyện đã nhận được khoảng 30 tấn hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia chuyến đi lần này, anh Nguyễn Thành Tâm-Vận tải Thành Tâm (126 Lý Nam Đế, phường Hội Phú) cho hay: Trước những tổn thất to lớn của bà con vùng lũ Nghệ An, tôi hỗ trợ "chuyến xe 0 đồng" và cùng tham gia đoàn hỗ trợ bà con vùng lũ. Năm ngoái, tôi cùng các anh em cũng tổ chức 2 chuyến hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Bắc. Do vậy, mọi người cũng đã có kinh nghiệm đi đường và có sự chuẩn bị chu đáo để chuyến đi thuận lợi và kịp thời hỗ trợ hàng hóa đến bà con trong thời gian sớm nhất.

Hướng về bà con vùng lũ Nghệ An

Chị Nguyễn Thị Thảo-Trưởng nhóm Bibo thiện nguyện Gia Lai-thông tin: Năm 2024, nhóm chúng tôi cũng phối hợp với Nhà xe Phi hổ tổ chức "chuyến xe 0 đồng" và kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm đến bà con bị lũ lụt miền Bắc. Năm nay, nhóm tiếp tục phối hợp kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An.

Năm nay, mặc dù tình hình kinh tế có khó khăn nhưng sau khi lời kêu gọi đưa ra, tại điểm tiếp nhận của nhóm Bibo thiện nguyện Gia Lai đã nhận được khoảng 15 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại do người dân ủng hộ. “Có người sắp xếp thời gian đến trao tận nơi, có người do bận công việc thì chuyển khoản và nhờ nhóm hỗ trợ mua hàng hóa giúp. Mọi người đều rất nhiệt tình, chung tấm lòng san sẻ, yêu thương hướng về bà con vùng lũ. Toàn bộ hàng hóa trên đã được nhóm chuyển về điểm tập kết tại Công viên Đồng Xanh và sắp xếp cho chuyến khởi hành kịp chuyển đến bà con vùng lũ”-chị Thảo nhấn mạnh.

Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Như Nguyện

Đồng hành với hoạt động thiện nguyện hướng về bà con vùng lũ, chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 1, phường Thống Nhất) cho biết: Chúng tôi rất xúc động khi lời ngỏ kêu gọi đưa ra đã được người dân Gia Lai yêu thương và chung tay ủng hộ nhiệt tình. “Trước giờ khởi hành, tôi xin gửi lời đến các tổ chức, nhà hảo tâm và người dân đã yêu thương, ủng hộ, chung tấm lòng hướng về bà con vùng lũ. Chúng tôi cam kết tất cả sự gửi gắm của đồng bào Gia Lai sẽ được trao đến tận tay bà con vùng lũ miền Tây Nghệ An và sau chuyến đi sẽ tổng kết công khai, minh bạch”-chị Hồng nói.