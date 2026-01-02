Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn nhận nuôi dưỡng cụ bà đơn thân

(GLO)- Chiều 1-1, Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức lễ nhận nuôi dưỡng bà Đào Thị Giám (SN 1950, ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Nhơn), là trường hợp người già cao tuổi, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn phối hợp tổ chức lễ nhận nuôi dưỡng bà Đào Thị Giám (ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Bà Giám từ trước giờ không có chồng con, sống lủi thủi một mình. Hiện nay, tuổi cao sức yếu, bị nặng tai, cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Nhận nuôi dưỡng bà, hằng tháng hai đơn vị sẽ hỗ trợ 500.000 đồng, lương thực, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe; đồng thời, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống của bà.

Bên cạnh đó, các đơn vị cam kết phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và khu dân cư huy động thêm các nguồn lực xã hội để chung tay chăm lo cuộc sống cho bà trong những năm tháng tuổi già.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường giúp bà Giám bọc lại tấm nệm vừa được tặng. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ và nhu yếu phẩm cho bà Giám. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giúp bà sắp xếp lại nhà cửa, vật dụng để thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Dịp này, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trao tặng cho bà Giám nhiều phần quà thiết thực.