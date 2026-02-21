Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày

(GLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đến tháng 4, nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, người lao động được nghỉ tổng cộng 7 ngày.

Cụ thể, năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26-4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27-4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25-4 đến hết thứ Hai 27-4.

Hai ngày lễ lớn là 30-4 và 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30-4. Do đó, với những người có kế hoạch đi chơi xa có thể cân nhắc xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này.

Theo Điều 113 của Bộ luật Lao động, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

